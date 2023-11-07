Abdullah Avcı: Bu daha başlangıç

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra Kadıköy deplasmanından galibiyetle dönen Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu galibiyetin enerjilerini ve motivasyonlarını arttıracağını belirterek, "Bu daha başlangıç" dedi. Karşılaşmanın ardından, futbolcularına yönelik yaptığı konuşmada, her maça aynı motivasyonla çıkmaları gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Daha çok işimiz var Üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bu nedenle çalışmalarımızı aynı ciddiyetle sürdürmeli ve taraftarlarımızla kenetlenip yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.













Hedef zirve yarışı





Puan cetvelinde 19 puanla 4. sıraya yerleşen Trabzonspor'da, Fenerbahçe karşısında alınan 3 puanın yanı sıra Beşiktaş'ın mağlup olup, Adana Demirspor'un da berabere kalarak puan kaybı yaşamaları ile avantaj yakalanırken, gelecek haftalarda kazanma alışkanlığı elde ederek zirve yarışı içinde olmanın hesapları yapılıyor.





"Kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz"





Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcularına lig sonunu işaret etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu anlamda çok tekrar yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe galibiyeti ile yetinmeyip, seriyi yakalamalıyız. Toplayacağımız puanlarla sezon sonunda yerimizi hep birlikte göreceğiz" dedi.













Fırtına yükselişe geçti





Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle bambaşka bir kimliğe büründü. Bordo-mavili takım, Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica ile yakalayamadığı başarılı sonuçları yine deneyimli teknik adamın 2. kez göreve gelmesiyle elde etmeye başladı.





Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde şu ana kadar çıktığı 3 maçta yenilmezken, 2.33 puan ortalaması elde etti. Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan toplayıp 7. sırada yer alan Trabzonspor, Avcı ile 19 puanla 4. sıraya yükseldi. Bordo-mavililer, bu sezon Avcı yönetiminde sahasında Alanyasporü 1-0 yenerken, Fatih Karagümrük ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı, Fenerbahçe'yi 3-2'lik sonuçla yendi.















