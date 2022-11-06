Abdullah Avcı: Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa sonuç hiç iyi değil Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ise, "Trabzonspor gibi bir takımın kendi evinde 2-0'dan 2-2 berabere kalması hiç iyi değil." dedi.

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