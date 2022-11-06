Abdullah Avcı: Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa sonuç hiç iyi değil

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ise, "Trabzonspor gibi bir takımın kendi evinde 2-0'dan 2-2 berabere kalması hiç iyi değil." dedi.
Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:
- Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi değildir. 2-0’dan 2-2 olması iyi bir sonuç değil. Yaptığımız baskılar, oynamak, 2-0’ı yakalamak… Her şey iyi gidiyordu. İkinci yarıda rakip devreye girdi. Ortada giden bir oyun vardı. Kafa kafaya gitti. Hamleler yaptık. Ömür’ün sakatlanması. Türkmen’in sakatlanması. Yerli zorunluluğu var. Zor bir durum. Bir takım hamleler yaptık. Daha iyi oyun oynayabilirdik ikinci yarı. Bir çok şeyi bulduk ama değerlendiremedik. Trabzonspor kendi sahasında daha iyi bir sonuç alabilirdi. Üzgünüz. Cezalılar var, sakatlar var. 21 müsabaka oynadık, 22. Oynayacağız.