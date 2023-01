Abdullah Avcı: "Kulübün genel olarak bir organizasyona ihtiyacı var"

Avcı, mevcut koşullarda transfer yapmaktan ziyade genel anlamda daha iyi bir organizasyona ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Transfer şu anda çok sağlıklı ve doğru durmuyor. Burada öncelikle Trabzonspor Kulübü’nü düşünmek zorundayız. Sürdürülebilir bir durumu oluşturmak için. Transfere şöyle bakılıyor, birkaç transfer aldı, her şey düzelecek gibi diyor. Ama bütününde şöyle söylüyorum; başından itibaren, sadece takım üzerinden değil genel bir şey, Trabzonspor Kulübü’nün içerisinde dahi, genel bütününde dalgalı giden bir süreç var. Enerjinin, iniş çıkışların olduğu, balansların ve dengelerin bozulduğu, bir şey. Takım için, benim için, çalışan için, yönetim için, her şey için; Karadeniz’in dalgası mı diyeyim, veya başka bir şey mi diyeyim, böyle bir süreci yaşıyoruz. Bu kulüplerde bunlar olabilir. Hiçbir şeyin oturmadığı bir süreci yaşıyoruz. Sahanın içi tabii ki benim sorumluluğumda. Saha içinde enerjiyi bazen bulduk, bazen kaybettik. Bu doğru bir şey değil. Sporcu ruhu kaybedebilir ama kaybederken mücadele eder, kavga eder. Biz bunu bugün itibariyle bazen yapıyoruz, bazen yapamıyoruz. Transfer şu an itibariyle çözüm olabilecek bir durum değil, önce kulübümüzü düşünmek zorundayız. Trabzonspor’un transferle değil, Trabzonspor’un büyük bir organizasyona ihtiyacı vardır. Zaten senelerdir gelen giden futbolcunun haddi hesabı yok. Trabzonspor’da; genel her şeyiyle, altyapısıyla, üstyapısıyla bir organizasyona ihtiyacı var. Bunu bütün herkes, akil insanlar, bu organizasyonun içerisinden bir şeyler yapılması gerekiyor. Yoksa oyuncu alırsın, Trabzonspor’da alır. Oyuncu yollarız. Hep böyle olmuş. Konu bu değildir. Bu oyuncuları da bizler aldık, kötü oyuncular mı? Hayır. Milli takım oyuncuları. Ama bazen doku, bazen organizasyon bazen enerji, bunlar olabiliyor. Transfer benim ilk önceliğim değil, en son önceliğimiz. Kulübümüzü düşünmek zorundayız.”