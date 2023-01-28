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Hatayspor'da Bertuğ Yıldırım bu sezon bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu (20 yaş 200 gün)
Süper Lig’de 21. haftada Yeni Hatay Stadyumu’nda Trabzonspor, Hatayspor’a konuk oldu. Son iki maçını kazanarak Hatay'a gelen bordo-mavililer, 2-1 kaybetti.
Maçın ilk bölümünde 9. dakikada Bakasetas'ın uzun pasında Enis Bardhi'nin kafa vuruşu ile öne geçen Trabzonspor, devreyi önde kapattı. Hatayspor'da ikinci yarı başında oyuna giren El Kaabi, 47. dakikada maça eşitliği getirdi. Güney ekibi bu golden 3 dakika sonra Bertuğ Yıldırım'ın golüyle 2-1 öne geçerek maçı çevirdi. Karşılıklı pozisyonlar olsa da ev sahibi maçı 2-1 kazandı.
Hatayspor böylece 5 maç sonra kazanmış oldu.