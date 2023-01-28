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Spor

ÖZET | Hatayspor-Trabzonspor: 2-1

Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor’a konuk oldu. Maçın ilk devresini önde tamamlayan bordo-mavili ekip, ikinci yarı başında 3 dakikada yediği 2 golle 2-1 kaybetti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:24 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hatayspor'da Bertuğ Yıldırım bu sezon bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu (20 yaş 200 gün)

Hatayspor'da Bertuğ Yıldırım bu sezon bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu (20 yaş 200 gün)

Süper Lig’de 21. haftada Yeni Hatay Stadyumu’nda Trabzonspor, Hatayspor’a konuk oldu. Son iki maçını kazanarak Hatay'a gelen bordo-mavililer, 2-1 kaybetti.


Maçın ilk bölümünde 9. dakikada Bakasetas'ın uzun pasında Enis Bardhi'nin kafa vuruşu ile öne geçen Trabzonspor, devreyi önde kapattı. Hatayspor'da ikinci yarı başında oyuna giren El Kaabi, 47. dakikada maça eşitliği getirdi. Güney ekibi bu golden 3 dakika sonra Bertuğ Yıldırım'ın golüyle 2-1 öne geçerek maçı çevirdi. Karşılıklı pozisyonlar olsa da ev sahibi maçı 2-1 kazandı.


Hatayspor böylece 5 maç sonra kazanmış oldu.


  • Bu sonuçlarla birlikte Trabzonspor 35 puanda kalırken, Hatayspor puanını 20 yaptı. 22. haftada Hatayspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Trabzonspor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

Hatayspor-Trabzonspor: 2-1 maç özeti izle




#Trabzonspor
#Hatayspor
#Süper Lig
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