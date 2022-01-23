Abdullah Avcı: "Zor olacak ama kazanacağız"

Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 23. haftasında lider Trabzonspor, bugün yapacağı kritik Galatasaray maçını kazanarak zirve yolundaki avantajını perçinlemek istiyor. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak evinde üst üste oynayacağı Kasımpaşa ve Konyaspor maçları öncesinde moral bulmak isteyen bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularına güvendiğini yineleyerek derbiyi kazanacak güçleri olduğunu belirtti.

Deneyimli teknik adam, “Puan farkı ile lideriz ve ligin sonuna kadar bu avantajımızı sürdürecek güçteyiz. Galatasaray’ın durumu kimseyi yanıltmasın. Zor bir maç olacak fakat kazanarak son iki maçtaki kayıplarımızı unutturmak istiyoruz” dedi.

Deneyimli teknik adamın zorlu karşılaşma öncesi İstanbul’da bugün beklenen muhtemel kar yağışını da dikkate aldığı ve iki farklı oyun planı geliştirdiği de öğrenildi.

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Kilit isim Cornelius

Geçen hafta Sivas’ta özellikle ikinci yarıda kar nedeniyle oyunda sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, ağır saha koşulları nedeniyle Hamsik ve Abdülkadir Ömür’ün sakatlanmalarıyla endişe yaşamıştı. Hafta başından itibaren meteorolojinin İstanbul’da yoğun kar yağışı uyarısı üzerine taktik varyasyonda değişikliğe giden teknik direktör Abdullah Avcı, koşulların sağlıklı olması halinde futbolcularına alışılagelmiş sabırlı pas oyunu oynatmayı planlarken, kar yağışı halinde ise kilit isim Cornelius olacak. GZT Giresunspor maçının son bölümünde olduğu gibi kanat savunma oyuncularını da hücum organizasyonlarında düşünen Avcı’nın kenarlardan Cornelius’a getirilecek toplarla sonuç üretmeye çalışacağı öğrenildi. Kanatlarda görev alacak Edin Visca ve Nwakaeme’nin de deneyimli teknik adamın oyun planında önemli bir yer tuttuğu kaydedildi. Orta alanda üstünlüğü ele almak da Avcı’nın planları arasında yer alıyor.

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SPOR Diriliş derbisi: Galatasaray-Trabzonspor



