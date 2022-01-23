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Diriliş derbisi: Galatasaray-Trabzonspor

Ligde son 3 maçında sahadan yenilgiyle ayrılarak zor günler geçiren Galatasaray, kritik derbiyi kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Son iki maçında berabere kalan lider Trabzonspor ise rakibini yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diriliş derbisi: Galatasaray-Trabzonspor
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor bugün karşı karşıya gelecek.

Ligde son 11 maçta sadece 1 kez kazanan, son 3 karşılaşmada ise sahadan puansız ayrılan sarı-kırmızılı takım, kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenec Torrent ile 2 maçta sıfır çeken Cimbom, lideri devirerek kendine gelmek istiyor.

Süper Lig’de 51 puanla bir maç eksiği bulunan Konyaspor’un 9 puan önünde lider durumda yer alan, son iki maçında ise sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer ise Galatasaray’ı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor. Ligde oynadığı son 2 maçta Sivasspor ile deplasmanda, GZT Giresunspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Galatasaray karşısında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Nwakaeme dönüyor

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan ve Alpaslan maçta yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda boy gösteren Mustafa Muhammed de kadroda bulunamayacak.

Trabzonspor’da ise Fildişi Sahili Milli Takımı kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Djaniny kadroda yer almadı.

Takımla birlikte İstanbul’a gelen Hamsik’in durumu ise bugün netlik kazanacak. Hasta olduğu için Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında oynayamayan Nwakaeme de kafide bulunurken, Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

  • GALATASARAY-TRABZONSPOR
  • STAT: Nef
  • HAKEM: Atilla Karaoğlan
  • SAAT: 19.00
  • YAYIN: beIN Sports 1
  • GALATASARAY: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil
  • TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Perez, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Hamsik (Siopis), Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius
  • TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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