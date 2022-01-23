Diriliş derbisi: Galatasaray-Trabzonspor

Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor bugün karşı karşıya gelecek.

Ligde son 11 maçta sadece 1 kez kazanan, son 3 karşılaşmada ise sahadan puansız ayrılan sarı-kırmızılı takım, kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenec Torrent ile 2 maçta sıfır çeken Cimbom, lideri devirerek kendine gelmek istiyor.

Süper Lig’de 51 puanla bir maç eksiği bulunan Konyaspor’un 9 puan önünde lider durumda yer alan, son iki maçında ise sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer ise Galatasaray’ı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor. Ligde oynadığı son 2 maçta Sivasspor ile deplasmanda, GZT Giresunspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Galatasaray karşısında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

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Nwakaeme dönüyor

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan ve Alpaslan maçta yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda boy gösteren Mustafa Muhammed de kadroda bulunamayacak.

Trabzonspor’da ise Fildişi Sahili Milli Takımı kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Djaniny kadroda yer almadı.

Takımla birlikte İstanbul’a gelen Hamsik’in durumu ise bugün netlik kazanacak. Hasta olduğu için Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında oynayamayan Nwakaeme de kafide bulunurken, Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

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GALATASARAY-TRABZONSPOR

STAT: Nef

Nef HAKEM: Atilla Karaoğlan

Atilla Karaoğlan SAAT: 19.00

19.00 YAYIN: beIN Sports 1

beIN Sports 1 GALATASARAY: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil

Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

Domenec Torrent TRABZONSPOR: Uğurcan, Perez, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Hamsik (Siopis), Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius

Uğurcan, Perez, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Hamsik (Siopis), Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SPOR Abdullah Avcı: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"



