Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'a özel görev

Trabzonspor’un teknik patronu Abdullah Avcı ve öğrencileri, pazar günkü B.B.Erzurumspor maçına mutlak zafer parolasıyla hazırlanıyor. 57 yaşındaki hoca, basın toplantısında da söylediği gibi bu zorlu maceraya 3 puanla başlamak ve daha ilk maçından camia ile taraftarın güvenini kazanmak istiyor.

Trabzon’daki zamanının büyük bölümünü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde geçiren Avcı, kritik karşılaşmanın taktik hazırlığına geçti. Başarılı hocanın oyun kurgusunda özellikle iki isim çok kritik: Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak.

Abdullah Avcı: Dingin denize değil, Karadeniz'e çıktım Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, idman sonrası basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Trabzonspor'un tarihinde yer almak istiyorum""Bu kulübün efsaneleri gibi Trabzonspor'un tarihinde olmak istiyorum. 'Çok zor bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' dediler ama Karadeniz insanının çok iyi tanıyorum. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum, unutmayın. Burada olduğum için mutluyum. Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya bir aidiyet hissim var. Trabzon'a gelmeme vesile olan başkan Ahmet Ağaoğlu'na, beni destekleyen ve cesaretlendiren yönetime teşekkür ederim.""Kazanma alışkanlığı olan bir takım izleteceğiz""Sistemi elimizdeki mevcut oyuncu profili belirleyecek. Bir haftadır beraber çalışıyoruz. Arzulu, duygulu, kaybetmeyi sevmeyen, kazanma alışkanlığı oluşturan bir takımı taraftarlara izleteceğiz diye düşünüyorum. Trabzonspor'un forması ve arması hep yukarlarda olacak. Daha önce de öyle oldu. Takım savunmasını doğru yaptığımız zaman diğer organizasyonlara geçeceğiz.""U-19 Takımı da bizimle antrenman yapacak""Koronavirüs süreci nasıl devam edecek, kestirmek kolay değil. Her türlü tedbiri alacağız. Burası Trabzon, dünyanın her yerinde 61 plakası var. Altyapıdan ne olur ne olmaz diye 5 oyuncuyu yukarı aldık. U-19 Takımı da bizimle tesislerde olacak ve antrenman yapacak.""Önümüzdeki sene hedefleri açıklayacağım""Klopp ilk senelerinde kaçıncı bitirdi? Alex Ferguson 6 sene başarılı sağlayamadı ama sonunda dünya markası oldu. Bu kadar süre istemiyorum. Kısa sürede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzdeki sene hedefleri açıklayacağım. Başarı için destek bekliyorum.""Önce takım savunmasını geliştireceğiz""Geçen sene 30-32 puan kaybeden Trabzonspor'un takım savunması problemi var. Bireysel olarak söylemiyorum. Ligimizde takım savunmasını doğru yaptığınız sürece hücumda da zamanla başarılı olursunuz. Önce takım savunması sonra da diğer oyunları geliştireceğiz.""Kazanarak başlamak istiyorum""Karadeniz insanı sabırsız, ben de sabırsızım. Erzurumspor maçını kazanarak başlamak istiyorum.""Bugüne kısmetmiş""Trabzonspor'dan gelen teklif her teknik adamı heyecanlandırır. Özkan hoca da bana teklifte bulunmuştu görevdeyken. Daha önce de almıştım. Bu üçüncü oldu. O zamanlar şartlar oluşmadı. Bugüne kısmetmiş.""İmza attıktan beri Trabzonspor'un büyüklüğünü hissediyorum""Bundan sonra neler yapabiliriz üzerine çalışacağız. Geçmiş üzerine çalışmayacağız. Trabzonspor'u organize etmeye, yarışa katmaya çalışacağız. Aldığım teklifin mutluluğunu yaşıyorum. İmza attıktan beri Trabzonspor'un büyüklüğünü hissediyorum.""Enkaz devralmadık""Takımın fiziksel durumu için bundan önce çalışan Ünal hocaya, Hüseyin hocaya ve Edie hocaya teşekkür ediyorum. Enkaz devralmadık. Yaptıkları hizmetlerden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Sıra bizde artık."Transfer sorusu"Oyuncularla çalışıyoruz. Biraz daha zaman geçsin, ondan sonra transfer konularına bakacağız. Oyuncu izleme komitesiyle de görüşmelerimiz olacak.""Uğurcan ve Abdülkadir ülkemizi yurt dışında temsil edecek""Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür beklentim olan oyuncular. Belki de ülkemizi yurt dışında temsil edecekler. Trabzonspor'a altyapıdan oyuncu kazandırmak, müthiş keyifli olacak benim için.""En çok lider olan teknik adamım""Son 5 senede Türkiye'de en çok puan alan teknik adamım, en çok lider olan teknik adamım, Avrupa'ya oyuncu yollamışız, bunlar beni mutlu ediyor."Abdullah Avcı'nın sırrı?"Çalışmak, ekip çalışmasına inanmak, futbolla ilgili her gelişimi takip etmek, ekiple beyin fırtınası, samimi iletişim, grup enerjisi oluşturmak sırsa, bu soruya böyle cevap verebilirim.""Karadeniz'in dalgalı fırtınasına çıktım""Dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı fırtınasına çıktım. Takıma 6 numara mı, 8 numara mı lazım, buna yaptığımız çalışmaların sonunda karar vereceğiz. Yapmamız gereken, bu hafta itibariyle kazanma alışkanlığına başlamak...""Bir teknik adamın hakemlerden konuşması doğru değil""Hakemlerle ilgili bir mücadele içine girmedim. Ben sahada kalacağım. Bir teknik adamın hakemlerden konuşmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerden şikayetçi olduğum gün, oyuncu kötü oyunu unutup, hakemin arkasına sığınıyor. Hakem mücadelesini gerekirse yönetim yapar.""Abdülkadir hafta sonu bizimle olacak""Abdülkadir Ömür, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Bir aksilik çıkmazsa, hafta sonu bizimle beraber olacak.""Beni buraya çeviren Trabzonspor'un markasıdır""Türk futbolu için üretmeye devam edeceğim. Önceliğim Trabzonspor'un başarısı. 9 aydır çalışmadım, beni buraya çeviren Trabzonspor'un markasıdır. Trabzonspor'un olması beni çok heyecanlandırdı. Taraftarın gücü, bizi ileriye itecek.""Trabzonspor teklif yapınca uyuyamazsınız""Trabzonspor, herkese teknik direktörlük teklifi yapmaz. Bu teklif gelince gururunuz okşanır. Antalyaspor değil konu, birçok takımdan teklif aldım. Ama Trabzonspor teklif yapınca uyuyamazsınız."

Orta saha onlara emanet

Trabzonlu yıldızlara çok güvenen Avcı, orta sahadaki sıkıntıyı bu ikiliyle çözmek amacında. Öncelikle Parmak’ı defansın önüne, yani orta alanda 6 numara diye tabir edilen bölgeye çekmeyi planlayan Avcı, antrenmanlarda bunu deniyor. Abdülkadir Ömür de zaman zaman merkezde 10 numara gibi zaman zaman da kanatta oynayacak. Fırtına’nın deneyimli hocası, Ömür’ü hücum hattında serbest bırakıp, bu şekilde oyuncusunun yeteneklerini daha rahat ortaya çıkartabileceğini düşünüyor.