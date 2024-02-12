Abdullah Avcı'dan Volkan Demirel'e övgü: 'Harika işler yapıyorlar'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü dakika 49' Trezeguet ve 77' Enis Bardhi kaydetti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'En domine, doğru oyunumuzu oynadık'

"Son haftalardaki en domine, doğru oyunumuzu oynadık. Belki 4 maç üst üste kaybettik ama bence 3'ünü kaybetmeyebilirdik. Afrika Kupası, sakatlıklar, transferler derken çok eksiğimiz oldu ama hiç şikayetimiz olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık"

'Burada kalıp takıma yardım etmek istedi'

"Thomas Meunier'in doğru transfer olup olmamasının konuşulmaması gerekiyor. Bardhi adına çok sevindim. Talipleri olmasına rağmen burada kalıp takıma yardım etmek istedi"





'Bir geçiş dönemi yaşıyoruz'

"Ben Trabzonspor'un yabancısı değilim, nasıl bir oyun istediklerini biliyorum. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki senelerin hazırlığını yapıyoruz. Transfer sürecinde alternatif oyunculara büyük paralar vermek istemedik. Bu süreci böyle geçeceğiz. Pepe ve Onuachu nasıl gelecek o önemli. Yaklaşık 1 aydır maç oynamıyorlar"

'Volkan hocanın rolü çok önemli'

"Beşiktaş maçında iyi bir oyunumuz vardı. Bu çocuklar oyunun her alanında iyiydi. Bunun devamlılığını sağlamalıyız. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Volkan hocanın buradaki rolü çok önemli, harika işler yapıyorlar. Erce çok iyi bir performans sergiledi"















