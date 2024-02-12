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Spor

Trabzonspor evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri dakika 49' Trezeguet ve 77' Enis Bardhi kaydetti. Puanını 40'a yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Trabzonspor - Hatayspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:54 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:33 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor iki golle kazandı.
Trabzonspor iki golle kazandı.

Trabzonspor, Süper Lig 25. haftasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri dakika 49' Trezeguet ve 77' Enis Bardhi kaydetti. Yeni transfer Thomas Meunier, çıktığı ilk lig maçında asist yaptı.


Bordo-mavililer, bu galibiyetle birlikte puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.


Trabzonspor önümüzdeki hafta deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak.


TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

24. dakikada Trezeguet’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın sert şutunda Recep Burak Yılmaz’ın kafasından seken top kornere çıktı.

34.dakikada Trezeguet’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Bardhi’nin tamamlamak istediği top üstten auta çıktı.

49. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan ilerleyen Meunier'in ceza alanına ortasına Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

60. dakikada Visca sağ kanattan taşıdığı topu yerden ceza alanı içine gönderdi. Vısca'nın pasıyla buluşan Bardhi'nin şutunu kaleci Erce kornere çeldi.

61. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Hatayspor savunması çizgiden çevirdi.

69. dakikada Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan'nın kafa vuruşunu kaleci Erce çeldi.

77. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Enis Destan'ın pasıyla buluşan Bardhi'nin ceza alanı dışından yerden kaleye gönderdiği sert şutunda top filelerle buluştu: 2-0.

90+1. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışından sert şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Hatayspor maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Hatayspor
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