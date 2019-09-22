Abdullah Avcı'nın stoper kararı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

4 eksik

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup'un yarın maçın 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor.

Ljajic sınırda

Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Adem Ljajic, yarın forma giyip bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Stoper sıkıntısı

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Vida ile sakatlıkları olan Ruiz ve Roco'nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek.

Karşılaşmada siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'un forma giymesi bekleniyor.