Abdullah Avcı'nın stoper kararı
SÜPER LİG

Abdullah Avcı'nın stoper kararı

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçında Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'a stoperde görev vermesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Abdullah Avcı, Süper Lig ve Avrupa'da adlığı kötü sonuçların ardından eleştirilmeye başlandı.

Abdullah Avcı, Süper Lig ve Avrupa'da adlığı kötü sonuçların ardından eleştirilmeye başlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

4 eksik

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup'un yarın maçın 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor.

Burak Yılmaz hafta içi yapılan çalışmalarda yer aldı.
Burak Yılmaz hafta içi yapılan çalışmalarda yer aldı.

Ljajic sınırda

Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Adem Ljajic, yarın forma giyip bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Ljajic, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 2 gol atarken, 3 de asist kaydetti.
Ljajic, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 2 gol atarken, 3 de asist kaydetti.

Stoper sıkıntısı

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Vida ile sakatlıkları olan Ruiz ve Roco'nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek.

Karşılaşmada siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'un forma giymesi bekleniyor.

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