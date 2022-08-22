Spor Adana Demirspor Başkan Murat Sancaktan Balotelli açıklaması
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Adana Demirspor Başkan Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçından sonra flaş açıklamalarda bulundu. Sancak, mücadele sonunda hakem kararlarına tepki gösterirken Balotelli ile ilgili de önemli bir mesaj verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor Başkan Murat Sancaktan Balotelli açıklaması
Mario Balotelli - Adana Demirspor

Adana Demirspor'da İtalyan golcü Balotelli ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Kulüp başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada futbolcularının takımdan ayrılabilme ihtimali hakkında değerlendirmede bulundu.

Murat Sancak'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

  • -"Adalet herkese lazım. Bu maç liderlik maçı. Dikkat etmek gerekiyor."

  • -"Her şeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Takımı tebrik ediyorum, beraberliği kaçırdık. Daha ligin başındayız, takımlar oturacaktır. Bunun Adana'sı da var, biz de orada yeneriz."

  • -"Balotelli gidecekse gitsin. Balotelli gider Malotelli gelir. Bende pazarlık yok. Parayı getiren alır. Serbest kalma maddesi 4M€!"
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