Adana Demirspor'da yaprak dökümü

Ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Özat'ın, maçın ardından istifa ettiği bildirildi.

Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özat'ın istifasını yönetim kurulu adına kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamasında Özat'a ve ekibine emekleri için teşekkür eden Sancak, sportif direktörlük görevine ise tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını kaydetti.

Adanademirspor sportif direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü gökhan göktürk atanmıştır.hayırlı uğurlu olsun💙 pic.twitter.com/2buT08qiMK — Murat Sancak (@MuratSancakMt) December 13, 2020

"Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek"





İlk açıklamadan 10 dakika önce başkan Sancak, “Sabır. Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek. Bende dahil. Sadece sabır” tweetini attı.

Sabır.bu takımı kim hakketmiyorsa gidecek.bende dahil.sadece sabır — Murat Sancak (@MuratSancakMt) December 13, 2020

Erkan Zengin ve Volkan Şen gönderiliyor

Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen’e de kulüp bulmaları için izin verildi.

Bu gelişmeyi de sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan vekili Metin Korkmaz da görevden ayrıldı

Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

Cüneyt Dumlupınar dönemi

Mavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan Adana Demirspor'da, altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri Ömer Anaydın'ın getirildiği aktarıldı.

Geçen sezon takımımızda Teknik Sorumluluk görevini yapmış ve camiamızı yakından tanıyan Cüneyt Dumlupınar Trabzon'a giderek takımımızın başında antrenmana çıkacaktır.Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/RxvV8ygr8R — Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) December 13, 2020







