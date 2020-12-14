PTT 1.LİG

Adana Demirspor'da yaprak dökümü

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti. Yıldız futbolcular Erkan Zengin ve Volkan Şen'in kendilerine takım bulmaları istendi. Oldukça hareketli bir gece geçiren Adana ekibinde yeni teknik direktör de açıklandı.

Haber Merkezi AA
Teknik direktör Ümit Özat

Teknik direktör Ümit Özat

Ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Özat'ın, maçın ardından istifa ettiği bildirildi.

Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özat'ın istifasını yönetim kurulu adına kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamasında Özat'a ve ekibine emekleri için teşekkür eden Sancak, sportif direktörlük görevine ise tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını kaydetti.

"Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek"


İlk açıklamadan 10 dakika önce başkan Sancak, “Sabır. Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek. Bende dahil. Sadece sabır” tweetini attı.

Erkan Zengin ve Volkan Şen gönderiliyor

Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen’e de kulüp bulmaları için izin verildi.

Bu gelişmeyi de sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Volkan Şen ve Erkan Zengin
Volkan Şen ve Erkan Zengin

Başkan vekili Metin Korkmaz da görevden ayrıldı

Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

  • "Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

Cüneyt Dumlupınar dönemi

Mavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan Adana Demirspor'da, altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri Ömer Anaydın'ın getirildiği aktarıldı.



Ümit Özat'tan 6-0 itirafı
Ümit Özat'tan 6-0 itirafı

Şu an boşta olan teknik direktör Ümit Özat Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı elde ettiği en farklı galibiyet olarak tarihe geçen 6-0'lık maçla ilgili A Spor'da çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.Tarihe geçen maçın skorunu tayin eden golü atan Özat, "Biz o zaman ligi 6. bitirdik. Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligine gitseydik" dedi.41 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki galibiyet serisi ile ilgili de şu açıklamayı yaptı;"Galatasaray hangi kadroyla çıkarsa çıksın Kadıköy'de şansı olduğunu düşünmüyorum galibiyet adına. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe isterse sonuncu olsun o maçların havası farklıdır. Bu seri elbet bir gün bozulacak mı? Bozulacaktır illaki. Fenerbahçe hangi durumda olursa olsun o ölçü değil. O maçın ciddiyeti daha fazla olur. Geride kalan 8 maçı Galatasaray-Fenerbahçe birbiriyle oynasaydı belki Fenerbahçe liderdi."Tarihe geçen 6-0'lık maçSüper Lig 2002-03 sezonunun 6. haftasında, 6 Kasım 2002 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadyumunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maç, 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sona ermişti. Mustafa Çulcu'nun yönettiği müsabaka, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde Galatasaray'a karşı elde ettiği en farklı galibiyet olarak tarihe geçti.Fenerbahçe'nin gollerini, Tuncay Şanlı, Ariel Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat kaydetti. Maçtan sonra Serhat Akın'ın söylediği, “Taraftar 5 istedi 6 oldu, 10 istedi zaman yetmedi" sözleri de maç kadar hafızalara kazındı.

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