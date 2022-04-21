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Adana Demirsporlu Rassoul: Oruç tutmak bana güç veriyor

Adana Demirspor forması giyen Senegalli futbolcu Khadim Rassoul, Ramazan ayının kendisini motive ettiğini söyledi. Senegalli futbolcu, "Allah güç veriyor, oruç tutmaktan dolayı herhangi bir sorun yaşamıyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirsporlu Rassoul: Oruç tutmak bana güç veriyor
Rassoul ve Balotelli

Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'da savunma oyuncusu Rassoul, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Trabzonspor'u yenmek istiyoruz"

Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirten Senegalli oyuncu, "Maçta elimizden gelen mücadeleyi sergileyip galip gelmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı hayal kırıklığıyla geçti. Almamız gereken dersleri aldığımıza inanıyorum. Tekrar çalışıp Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Rassoul, Süper Lig'de 20 maça çıktı.
Rassoul, Süper Lig'de 20 maça çıktı.

"Orta sahada daha rahatım"

Farklı bölgelerde oynamasıyla ilgili soruya Rassoul, "Orta sahada oynamak benim için daha rahat. Fakat hocamız kalitemi biliyor, nerede görev verirse orada forma giymek durumundayım. Benim için problem değil" cevabını verdi.

"Allah güç veriyor"

Oruç tuttuğunu ve oruç tutarken motive olduğunu kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, "Allah güç veriyor, oruç tutmaktan dolayı herhangi bir sorun yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor cephesi Trabzonspor karşısında iddialı
SPOR
Adana Demirspor cephesi Trabzonspor karşısında iddialı


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