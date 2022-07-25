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Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük, Manisa FK ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi DHA
Adem Büyükün yeni takımı belli oldu
Adem Büyük

1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü transferde bombayı patlatıp yıldız golcü Adem Büyük'le anlaşmaya vardı. Uzun soluklu kariyerinde, Süper Lig'de son olarak geçen sezon ortasına kadar Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki golcü Manisa FK'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ta profesyonel olduğu kariyerinde Akçaabat Sebatspor, Zeytinburspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdmandurdu ve Kasımpaşa formalarını da giyen Adam Büyük, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a imza attı.

  • Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi dahil bir sezonda 11 gol atan Adem, geçen sezon Yeni Malatya'da 22 maçta 6 golle oynadı.
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