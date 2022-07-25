Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu

Ekonomi

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, devletin ekilmedik bir metrekare arazi kalmaması için çalıştığını belirterek, "Genel hatlarıyla bu politikalar arz-talep dengesini koruyarak, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik uygulamalardır" ifadesini kullandı. Bolat, "(Ekim öncesinden hasat sonrasına kadar) Birçok noktada, çok farklı kalemlerde devletimiz tarafından teşvik ve destekler veriliyor. Verilen teşvik ve desteklerle tarımsal üretimi fırsata çevirmek gerekiyor" diye konuştu.