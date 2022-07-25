Adil Rami Fenerbahçe'de oynatılmama sebebini açıkladı

Fenerbahçe'de oynatılmama sebebini Türk menajeri olmamasına bağlayan Rami, bazı teknik direktörlerin, menajerlerden komisyon aldığını iddia etti.

"Menajerin Türk olmalı!"

Fenerbahçe'de neden oynatılmadığını anlamadığını söyleyen Adil Rami, "Beni oynatmıyordu. Bekliyorum, Bekliyorum... Bir defans oyuncusu sakatlandı, ikincisi sakatlandı... Hiyerarşide 3. stoperdim. Bir süre sonra takımda sağlam defans oyuncusu kalmadı. Tam 'Artık oynayacağım' derken, iki tane 6 numarayı geriye çekti. Antrenmanlara devam ediyordum ve bir taraftan da durumu anlamaya çalışıyordum. Sonrasında beni bir Türk menajer aradı ve Çin'den teklif getirdiğini söyledi. O ara Çin'de olan Rennes Teknik Direktörü Genesio ile görüştüm. O menajer bana, 'Senin menajerin kız kardeşin. Fenerbahçe'de oynamak için menajerin Türk olmalı. Türk menajer ile çalıştığın zaman, aldığın primin bir kısmı teknik direktörle paylaşılır ve o da seni oynatmak zorunda kalır' dedi" ifadelerini kullandı.

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"Luiz Gustavo ve çevresinden nefret ediyorum"

Eski takım arkadaşı Luiz Gustavo ve onun çevresinden nefret ettiğini vurgulayan Adil Rami; Gustavo ve kendisinin Fenerbahçe'ye transferlerinin birbiriyle bağlantılı olduğu hakkında şüphelendiğini, futbolu bıraktıktan sonra bu konuları daha detaylı anlatabileceğini söyledi.