Fenerbahçe Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı: İstanbul'a geliyor

Kim Min Jae'nin takımdan ayrılma kararıyla birlikte yeni stoper arayışlarına hız veren Fenerbahçe, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Sarı-lacivertli takım, Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı
29 yaşındaki stoper ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Gustavo Henrique için Flamengo'ya 2.7 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncuya senelik bonuslar da dahil olmak üzere 1.1 milyon euro maaş verecek. Henrique'nin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
- Bu sezon toplamda 10 karşılaşmada süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 2 gol kaydetti. Flamengo, Gustavo Henrique'yi 2020 yılında bedelsiz olarak Santos'tan kadrosuna katmıştı.