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Fenerbahçe Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı: İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı stoper Brezilya'da buldu. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencisi olan Gustavo Henrique ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı: İstanbula geliyor​
Transfermarkt verilerine göre Gustavo Henrique'nin güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Kim Min Jae'nin takımdan ayrılma kararıyla birlikte yeni stoper arayışlarına hız veren Fenerbahçe, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Sarı-lacivertli takım, Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı

29 yaşındaki stoper ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Gustavo Henrique için Flamengo'ya 2.7 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncuya senelik bonuslar da dahil olmak üzere 1.1 milyon euro maaş verecek. Henrique'nin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

  • Bu sezon toplamda 10 karşılaşmada süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 2 gol kaydetti. Flamengo, Gustavo Henrique'yi 2020 yılında bedelsiz olarak Santos'tan kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe Gustavo Henrique için Flamengo ile görüştü
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Fenerbahçe Gustavo Henrique için Flamengo ile görüştü


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