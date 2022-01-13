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Afrika Kupası'nda büyük skandal: Hakem maçı iki kez erken bitirdi

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Mali'nin Tunus'u 1-0 yendiği karşılamaya, hakemin maç sonuna doğru yaptığı hatalar damga vurdu.

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Haber Merkezi AA
Afrika Kupasında büyük skandal: Hakem maçı iki kez erken bitirdi
CAF'ın, karşılaşmaya ilişkin soruşturma açması bekleniyor.

F Grubu'nda oynanan karşılaşmada Mali, 48. dakikada penaltıdan Ibrahima Kone'nin golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Tunus ise 77. dakikada Wahbi Khazri ile kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

Maça damga vuran olaylar silsilesi ise sonlara doğru başladı. Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, maçın 85. dakikası oynandığı sırada bitiş düdüğünü çaldı. Oyuncuların ve teknik ekibin tepkilerinin ardından hatasını fark eden hakem, kısa bir aranın ardından maça kaldığı dakikadan devam etti.

Hakem Sikazwe, rakibine faul yaptığı gerekçesiyle El Bilal Toure'ye doğrudan kırmızı kart göstererek 87. dakikada Tunus'u sahada 10 kişi bıraktı. Tunuslu futbolcuların itirazlarına rağmen oyunu devam ettiren Janny Sikazwe, 89 dakika 42 saniyesi oynanan karşılaşmada bir kez daha bitiş düdüğünü çaldı.

Normal süre 90 dakika dolmadan ikinci kez maçı erken bitiren Zambiyalı hakeme sinirlenen Tunus'un teknik ekibi, sahaya girdi ve kollarındaki saati göstererek müsabakanın henüz tamamlanmadığını hatırlattı. Tepkilere aldırış etmeyen hakem, ekibiyle soyunma odasına gitti.

CAF kaldığı yerden devam etmesini istedi, Tunus maça çıkmayı reddetti

İkinci bitiş düdüğünün çalınmasından yaklaşık 20 dakika sonra, Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) talimatıyla, hakemin maçı kaldığı yerden bir kez daha başlatmak istediği, Malili ve Tunuslu futbolculara iletildi.

Bu olayın ardından Malili oyuncular sahaya çıkarken, Tunuslu futbolcular ise maçın son dakikalarında yaşanan olayları protesto etmek amacıyla sahaya çıkmayı reddetti.

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