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1. Lig'de skandal gol kararı: Herkes gördü hakem görmedi

İstanbulspor'un Menemenspor karşısında bulduğu galibiyet golü büyük tartışma çıkardı. Gol öncesinde asisti yapan Topalli'nin net bir şekilde ofsaytta olduğu görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1. Ligde skandal gol kararı: Herkes gördü hakem görmedi
Verilmeyen ofsayt pozisyonu

1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 3-2 yendi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle karşılaşma, dün İstanbulspor 2-0 öndeyken 62. dakikada ertelendi. Ev sahibi ekip, kaldığı yerden devam edilen müsabakayı 3-2 kazandı.

Açık ofsaytı görmedi

İstanbulspor'a galibiyeti getiren gol tartışmalara neden oldu.

90+1. dakikada Berkay’ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Jetmir Topalli, ceza sahasında topu aldı. Topalli’nin pasında İbrahim Yılmaz, altı pasta topu filelerle buluşturdu.

Golün asistini yapan Topalli'nin pozisyonda ofsaytta olduğu net bir şekilde görülürken, yardımcı hakem bayrağını kaldırmadı ve orta hakem Burak Pakkan gol kararı verdi.

"Maçı talihsiz bir kararın devamında kazandık"


İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından takdir toplayan bir açıklamada bulundu.

Korkmaz, "Futbolun cilveleriyle dolu 2 gün yaşadık. Dün bıraktığımız noktada yaşayacağımız galibiyet sevincini bugün aynı coşkuyla yaşayamıyoruz. Oyun olarak baştan sona hak ettiğimiz bir maçı talihsiz bir kararın devamında kazandık. Aynı şekilde kaybetseydik de içime sindiremezdim" ifadelerini kullandı.

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