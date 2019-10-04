Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile görüşmelerimiz devam ediyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre'nin Basel takımı ile 2-2 berabere kaldığı maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sahada iyi futbol oynayan bir takım olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Başta hocamızı ve mücadele eden tüm futbolcularımızı kutluyorum. Futbolda olur böyle. Neticede Avrupa Ligi'nde oynuyorsunuz. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Öyle tahmin ediyorum ki 60-70 dakika falan oyunun kontrolü bizdeydi. İnşallah üzerine koyarak gideceğiz." diye konuştu.

Avrupa'da ikinci haftanın ardından ülke puanında son durum UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında PSG'yi konuk etti. Mücadeleyi Fransız ekibi 52. dakikada Icardi'nin attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray grupta 1 puanda kaldı.UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir sahasında, Borussia Mönchengladbach'ın son dakikada attığı golle ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Başakşehir 1 puan ile grupta son sırada yer aldı.Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Wolves'i ağırladı. Karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin attığı golle Wolves 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puansız bir şekilde grupta son sırada yer aldı.Temsilcimiz Trabzonspor'da sahasında Basel'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 1 puan ile grupta 3. sırada yer aldı.İlk 10'da yer almamız gerekiyorÜlke sıralamalarında puana ihtiyaç duyduğumuz bu haftalarda, temsilcilerimiz 8 maç sonunda henüz 3 puanla tanışamadı.Ukrayna (31.500), Hollanda (31.750) ve Avusturya (29.725) ile yarış içerisinde olan ve 30.600 puan ile 11. sırada yer alan Türkiye’nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10’da kendisine yer bulması gerekiyor.Türkiye için kritik sezon: Şampiyonlar Ligi hayal olabilir Avrupa Kupalarında puanlama sistemi nasıl çalışır?Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Elemelerde her galibiyete 1 puan, beraberliğe ise 0,5 puan veriliyor. Gruplar ve sonrasında ise galibiyetin puanı 2, beraberliğin puanı ise 1 oluyor. Bu puanların bir de bonusları bulunuyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor gruptan çıkmaları halinde ülke puanına 4’er puan daha dahil edecek. Ayrıca Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabildiği için ülke hanesine 2 puan eklendiMaç başı galibiyet, beraberlik ücretleri nelerdir?UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda rakamlar yükseldi. Açıklanana göre gruplara katılan takımlar 2 milyon 920 bin euronun sahibi olacak. Ayrıca galibiyet primi de 570 bin euroya yükseltildi. Bununla birlikte beraberlik sonucunda da takımlar 190 bin euro gelir elde edecek. Son 32 turuna kalan takımlar 500 bin euro bonus alacak. Bu rakam son 16 turu için 1 milyon 100 bin euro, çeyrek final için 1.5 milyon euro, yarı final için 2 milyon 400 bin euro, final için 4.5 milyon euro ve şampiyonluk halinde ise 8.5 milyon euro olacak.Ülke puanımız alarm veriyor: "Kıbrıs ile yarışır hale gelebiliriz"Video: Türkiye için kritik sezon: 'Rakibimiz artık Ukrayna'

Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu Avrupa ligi. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Krasnodar arka arkaya kaybediyor. Çok iyi bir kadrosu var. O sonuçlar benim için de sürpriz. Şu andaki görüntü olarak baktığımız zaman Basel, Getafe ve bizim aramızda geçiyor. Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var. Yeter ki bu futbolu oynayalım. Yeter ki seyircimiz desteğini üzerimizden çekmesin ve yeter ki camia biraz sabır, biraz anlayış gösterip bu desteği sürdürebilsin. Futbol böyle bir oyun. Futbolu sadece teknik direktör ve oyuncularla veya yönetim, teknik direktör, oyuncularla oynamazsınız camia olarak oynarsınız. Camia olarak inanırsınız. Sıkıntı yaşandığı dönemler de camia olarak destek verdiğiniz zaman takımın o sıkıntılı süreçten çok daha çabuk çıkmasını sağlarsınız ve takım da yoluna devam eder. Herkes şundan emin olsun ki çok iyi niyetle canını dişine takarak mücadele eden bir takımımız var. Çok iyi bir hocamız var. Şartlar ne olursa olsun etkilenmeden yoluna devam eden, birkaç hafta öncesine kadar 'ayağı takıldı, düştü' denilen takımın üç gün arayla oynadığı maçları görüyorsunuz. Trabzonspor büyük takım. Trabzon camiası büyük camia. Camia olarak bizlere düşen görev de bu büyüklüğümüzün bilinci içerisinde hareket ettiğimiz veya davrandığımız zaman üstesinden gelemeyeceğimiz problem ve olumsuzluk yok. Onun için bir taraftan lig bir taraftan Avrupa Ligi. İnşallah her ikisini de bu camiaya yakışır bir yerde oynamayı Allah bize nasip etsin."

"Avrupa'da final oynamak benim hayalim" sözleri hatırlatılan Ağaoğlu, "Şimdi oraya gelmişsiniz, o lige girmişsiniz. Üstelik çok ciddi 4 ön eleme maçından çıkarak gelmişsiniz. Geldikten sonra bunu değerlendirmek lazım. Çünkü güç olarak, performans olarak Avrupa Ligi'nde mücadele eden 10-15 takım arasında yer alır Trabzonspor diyorum. Yaşadığımız şanssızlıkları da göz önünde bulundurduğumuz zaman işimiz biraz zorlaştı. Bizim için sadece zor vardır, imkansız diye bir şey yoktur. İki kelime vardır bu coğrafyada hiçbir anlam ifade etmeyen. Birisi sabır, diğeri de imkansız. İmkansızı başarmak da Trabzon insanının genlerinde var. Bunu söylerken sakın yanlış anlaşılmasın imkansızı kovalamıyoruz biz. Bu kadar şanssızlığın olduğu yerde vermiş olduğumuz mücadelede ne kadar güçlü ne kadar inançlı bir takım olduğumuzu gösteriyor. İnşallah başka olumsuzluk yaşamayız buradan yolumuza devam ederiz. Tabii ki Trabzonsporlunun gözü her zaman zirvededir. Aşağı bakmayı pek sevmeyiz biz." şeklinde görüş belirtti.

#AbdülkadirParmak─Golü rüyasında gören adam. pic.twitter.com/wyAcLI22se — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 3, 2019

Hafta sonu yapacakları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak ise Ağaoğlu, "Biz Trabzonspor olarak bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele etmeden hiçbir maç kazanılmaz. Son iki maçta ortaya koyduğumuz mücadeleyi de ortaya koyduğumuz zaman bu defa Rizespor'un performansına bakacağız. Bizden daha üst düzey bir futbol oynarsa biz ondan daha yukarıya taşımak zorundayız oyunun temposunu ama biz her rakibe saygı duyuyoruz. Hocamız bunu defalarca söyledi. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Ondan sonra zaten milli ara var. İnşallah Yusuf ve Ekuban'ı da milli ara sonrası kadromuzda görürüz." diye konuştu.

Ağaoğlu, Jose Sosa ve Filip Novak'ın sözleşmeleriyle ilgili olarak ise görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Sosa ve Novak ile görüşmelerimiz devam ediyor. Zaten Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'le sözleşme yenileyerek uzattık. Sırada Sosa ve Filip Novak var. O konuda bir sıkıntı yok. Daha işin başındayız." ifadesini kullandı.

#UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında #Trabzonspor, #Basel ile 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/J8kghx6Xg3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 3, 2019