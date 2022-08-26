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Ahmet Ağaoğlu'ndan kura yorumu: G Grubu'nu tercih ederdim

UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeleri değerlendiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Çok dengeli bir gruba düştük" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlundan kura yorumu: G Grubunu tercih ederdim
Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

Kurayı değerlendiren bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, gönlündeki grubun 'G' olduğunu söyledi.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"G Grubu'nu tercih ederdim"

  • "Çıkabileceğimiz bir grup. G Grubu'nu tercih ederdim ama iki Fransız takımı aynı grupta olamayacağı için Nantes ile yer değiştirdik. Yine de çok dengeli bir gruba düştük."

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"Erittiğimiz ülke puanı için önemli maçlar oynayacağız"

  • "Ülke futbolu olarak bugün geldiğimiz noktayı iyi analiz etmemiz lazım. Bunda hepimizin çok büyük sorumluluğu var. Algılar üstünden kendi takımlarımızın başarısı için koşarken ne kadar yanlış varsa hepsini yaptık ve şu anda bulunduğumuz durum bu. Burada hem Fenerbahçe hem Trabzonspor hem Başakşehir hem Sivasspor'a çok büyük sorumluluk düşüyor. Erittiğimiz ülke puanı için önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe'nin de mücadele edebileceği bir gruba düştüğünü düşünüyorum."
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