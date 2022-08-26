Ahmet Ağaoğlu'ndan kura yorumu: G Grubu'nu tercih ederdim

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.
Kurayı değerlendiren bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, gönlündeki grubun 'G' olduğunu söyledi.
Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"G Grubu'nu tercih ederdim"
- "Çıkabileceğimiz bir grup. G Grubu'nu tercih ederdim ama iki Fransız takımı aynı grupta olamayacağı için Nantes ile yer değiştirdik. Yine de çok dengeli bir gruba düştük."
"Erittiğimiz ülke puanı için önemli maçlar oynayacağız"
- "Ülke futbolu olarak bugün geldiğimiz noktayı iyi analiz etmemiz lazım. Bunda hepimizin çok büyük sorumluluğu var. Algılar üstünden kendi takımlarımızın başarısı için koşarken ne kadar yanlış varsa hepsini yaptık ve şu anda bulunduğumuz durum bu. Burada hem Fenerbahçe hem Trabzonspor hem Başakşehir hem Sivasspor'a çok büyük sorumluluk düşüyor. Erittiğimiz ülke puanı için önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe'nin de mücadele edebileceği bir gruba düştüğünü düşünüyorum."
UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları belli oldu.
Sizce ölüm grubu hangisi❓#UEL pic.twitter.com/BRp87lzs4t
UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları belli oldu.