Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Lig'inde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor hangi takımlarla eşleşti?
Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katıldı.
Sarı-lacivertliler B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile, Trabzonspor da H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.
İşte Avrupa Ligi'nde oluşan gruplar:
- A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich
- B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca
- C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki
- D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, ST Gilloise
- E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia
- F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz
- G Grubu: Olimpiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes
- H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Grup maçları, 8 Eylül’de başlayacak ve 3 Kasım’da sona erecek.
Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek.
UEFA Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için Play-Off turunda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi’nin finali 31 Mayıs 2023’te Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.