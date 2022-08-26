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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu. İki numaralı kupada ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri de çekilen kura ile belirlendi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlarla eşleştiklerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Trabzonsporun rakipleri: UEFA Avrupa Ligi kura sonuçları, gruplar
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Lig'inde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor hangi takımlarla eşleşti?

Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katıldı.

Sarı-lacivertliler B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile, Trabzonspor da H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.


İşte Avrupa Ligi'nde oluşan gruplar:

  • A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich
  • B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca
  • C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki
  • D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, ST Gilloise
  • E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia
  • F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz
  • G Grubu: Olimpiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes
  • H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Grup maçları, 8 Eylül’de başlayacak ve 3 Kasım’da sona erecek.

Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için Play-Off turunda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nin finali 31 Mayıs 2023’te Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.


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