Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu. İki numaralı kupada ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri de çekilen kura ile belirlendi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlarla eşleştiklerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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