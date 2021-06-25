Spor Ahmet Çakar-Rıdvan Dilmen davasında karar verildi
FUTBOL FUTBOL

Ahmet Çakar-Rıdvan Dilmen davasında karar verildi

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski hakem Ahmet Çakar'ın beraatine karar verildi. Çakar, 'iblis' paylaşımında Rıdvan Dilmen'i değil ABD eski Başkanı Trump'ı kastettiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Ahmet Çakar-Rıdvan Dilmen davasında karar verildi
Ahmet Çakar

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Çakar ve avukatı Esennur Ezgi katıldı. Şikayetçi Dilmen'i ise avukatı Emine Nur Çakır temsil etti.

Kimlik tespitinde emekli doktor ve spor yorumcusu olduğunu söyleyen, aylık gelirini 26 bin 500 lira olarak beyan eden Çakar, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Rıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen

"Paylaşımı Trump için yapmıştım"


Söz konusu paylaşımı, Dilmen'i kastederek yapmadığını savunan Çakar, "Rıdvan ile 40 yıllık arkadaşız. Suç tarihinden 3 ay kadar önce aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Aramız biraz limoniydi ancak ben bu yazıda onu kastetmedim. Bu paylaşımı eski ABD başkanı Trump için yazmıştım" dedi.

Şikayetçi Dilmen'in avukatı Çakır, müvekkilinin koronavirüs nedeniyle duruşmaya katılamadığını, sanığa yönelik şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Ahmet Çakar beraat etti

Sanık avukatı Ezgi ise müvekkilinin Dilmen'e yönelik herhangi bir hakaret kastı olmadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Rıdvan Dilmen'in kamuoyundaki lakabının "Şeytan Rıdvan" olduğunu belirterek, "iblis" kelimesinin Türk Dil Kurumunda şeytanla eş anlamlı olduğu, bu haliyle sanığın suç işleme kastının bulunmadığını söyledi.

Sanığın savunmasında söz konusu tweeti şikayetçiye değil de ABD Başkanlık Seçimleri'ndeki olaylar hakkında söylediği aktarılan mütalaada, dosya kapsamında bu hususun aksini ispat eden bir delil olmadığı gerekçesiyle sanık Çakar'ın beraatine karar verilmesi istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Çakar'ın üzerine atılı "hakaret" suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine hükmetti.

  • İddianameden
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıdvan Dilmen'in kendisine sosyal medyadan "İblis için zor günler başlıyor!" sözleriyle hakaret ettiğini ileri sürdüğü Ahmet Çakar'dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.
  • Savunmasında, iblis yakıştırmasını Dilmen'e yapmadığını, neden üzerine alındığını anlayamadığını, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine Kovid-19 salgınıyla alakalı eleştirel olarak bir yakıştırma yaptığını beyan ettiğini bildiren Çakar'ın hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.

Ahmet Çakar'a hapis istemi
SPOR
Ahmet Çakar'a hapis istemi

Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı
SPOR
Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı
Abone Ol Google News
Geleneğin son temsilcisi

Geleneğin son temsilcisi

​Bir zamanlar gelinler Şerife ninenin evinin önünde sıraya girerdi.
Herkesin nefesini tuttuğu o an

Herkesin nefesini tuttuğu o an

​Vücuduna demir saplanan çocuğu sedye üstüne çıkarak kurtardı.
Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular

'Selam' <br>gençlerle buluştu

'Selam'
gençlerle buluştu

​Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVA'da.

Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

​15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

​Mesut Özil ile ilgili sözler ortalığı karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​'Hodri meydan' diyerek yedi medya kuruluşuna çağrıda bulunmuştu

​"Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağız."

'Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak'
Silivri’de yağmurun ardından ceviz boyutunda dolu yağışı
Gündem

Silivri’de yağmurun ardından ceviz boyutunda dolu yağışı

Silivri’de, aniden bastıran yağmur yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlarını korumak isteyenler benzin istasyonlarına sığınırken yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Doktorun inanılmaz hayat mücadelesi: Demir korkuluklara saplanan çocuğu sedyenin üzerine çıkarak kurtardı
Hayat

Doktorun inanılmaz hayat mücadelesi: Demir korkuluklara saplanan çocuğu sedyenin üzerine çıkarak kurtardı

Yalova’da yaşayan 12 yaşındaki çocuk, erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, bahçedeki demir korkuluklar kalbine saplandı. 8 gün yoğun bakımda kalan küçük çocuk, doktorların müdahalesiyle hayata döndü. Doktorun, sedyenin üzerine çıkarak küçük çocuğa müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular
Gündem

Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular

Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul projesinde geri sayım başladı. Proje kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temeli 26 Haziran Cumartesi günü atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesi, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Projeye dair çok sayıda soru soruluyor ve yanıtlar aranıyor. Kanal İstanbul projesi neden yapılmalı? Kanal istanbul olursa ne olur? Kanal İstanbul neden istenmiyor? Kanal istanbul para kazandıracak mı? Kanal İstanbul projesinin Türkiye ekonomisine faydaları neler? Kanal İstanbul nereden geçiyor? Kanal istanbul hangi ilçeleri etkileyecek? Kanal İstanbul’un tehlikeleri var mı? Bu soruların cevapları ve Kanal İstanbul’a dair tüm detaylar haberimizde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.