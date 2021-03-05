Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı

Uzun yıllardır televizyonda Süper Lig maçlarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, yorumculuğu bıraktığını duyurdu. Kendisine iftira atıldığını belirten Dilmen, hakkındaki iddialara belgelerle cevap vereceğini ifade etti.
İşte Rıdvan Dilmen'in sosyal medya hesabından yayımladığı o açıklama;
- "43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu-teknik direktör-futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan Dilmen soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.
- Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.
- Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın."
March 5, 2021