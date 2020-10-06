SÜPER LİG

Ahmet Nur Çebi'nin telefonda yaptığı transfer görüşmesini izle

Ahmet Nur Çebi'nin telefonda yaptığı transfer görüşmesi sosyal medyaya sızdı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin transferin son gününde bir oyuncuyla görüntülü yaptığı görüşme sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi, görüntülü olarak transfer görüşmesi yaptı.

Ahmet Nur Çebi, görüntülü olarak transfer görüşmesi yaptı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu yaz transfer dönemi sona ererken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortaya çıkan bir görüntüsü büyük ilgi gördü.

Sosyal medyaya sızan görüntülerde Çebi'nin bir oyuncuyla İngilizce olarak transfer görüşmesi yaptığı görüldü.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin görüntülü olarak konuştuğu kişiye transferde son 6 saate girildiğini belirtmesi dikkati çekti.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı o transfer görüşmesi;

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