Ahmet Nur Çebi'nin telefonda yaptığı transfer görüşmesi sosyal medyaya sızdı

Süper Lig'de 2020-21 sezonu yaz transfer dönemi sona ererken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortaya çıkan bir görüntüsü büyük ilgi gördü.

Sosyal medyaya sızan görüntülerde Çebi'nin bir oyuncuyla İngilizce olarak transfer görüşmesi yaptığı görüldü.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin görüntülü olarak konuştuğu kişiye transferde son 6 saate girildiğini belirtmesi dikkati çekti.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı o transfer görüşmesi;