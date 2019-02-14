SÜPER LİG

Akhisarspor'da Cihat Arslan'la yollar ayrıldı

Süper Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi. Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk devresinde de geçici olarak görev yapan Cem Kavçak'la yola devam edecek.

Haber Merkezi AA
Cihat Arslan.

Cihat Arslan.

Süper Lig'de 21. haftayı 17 puanla son sırada geçen Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırdı.

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklamada, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırdıklarını belirterek, kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Eryüksel, ligin ilk devresinde de geçici olarak görev yapan Cem Kavçak'la yollarına devam edeceklerini söyledi.

  • Teknik direktör Safet Susic'le yolların ayrılmasının ardından 7. haftada göreve gelen Cihat Arslan yönetiminde 15 maça çıkan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen ve ilk maçta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, Arslan idaresinde çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 yenilgi ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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