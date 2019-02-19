SÜPER LİG

Akhisarspor'da İbrahim Üzülmez sesleri

Süper Lig'de 22. haftayı son sırada geçerek düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Akhisarspor'da yönetimin, takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirmeyi planladığı iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Üzülmez son olarak Rizespor'da görev almıştı.

İbrahim Üzülmez son olarak Rizespor'da görev almıştı.

Fotoğraf: Murat Kula / AA

Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirileceği belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde Gaziantepspor ve Beşiktaş'ta görev yaptıktan sonra Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'u çalıştıran Üzülmez, Çaykur Rizespor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Bu sezon daha önce Saffet Susic ve Cihat Arslan'ın görev yaptığı Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, geçen hafta Arslan'la yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör arayışları olmadığını açıklayıp yola Antrenör Cem Kavçak'la devam edeceklerini söylemişti. Kavçak yönetiminde bu sezon daha önce ilk yarıda Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akhisar, son maçta Ankaragücü'yle ise evinde 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray maçına 7 eksikle çıkacak

Bu hafta zorlu Galatasaray deplasmanına yine Kavçak'la hazırlanan Akhisar'da kadroda 7 önemli sakat ve cezalı oyuncu bulunuyor. Şimdiye kadar oynadığı 10 deplasman maçının 8'ini kaybederek 1 galibiyet, 1 beraberlikle gurbette ligin en başarısız takımı olan yeşil-siyahlılar, İstanbul'da tabloyu tersine çevirip moral kazanmaya çalışacak.

  • Akhisarspor'un 7. sezonunu geçirdiği ligde bitime 12 hafta kala kurtuluş barajıyla arasında 6 puanlık fark olması taraftarı korkutuyor.


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