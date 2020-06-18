Alanyaspor-Antalyaspor: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları tamamlandı.
İlk maçta Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Alanyaspor ikinci maçta da rakibini 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.
Cisse hat-trick yaptı
- Alanyaspor'un golcü ismi Papiss Cisse, Antalyaspor karşısında 49 dakikada hat-trick yaptı.
Final tarihi belli değil
5 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlana Ziraat Türkiye Kupası final maçı, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Final müsabakasının ne zaman ve nerede oynanacağı henüz bilinmiyor.
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