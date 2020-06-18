Alanyaspor-Antalyaspor: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları tamamlandı.

İlk maçta Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Alanyaspor ikinci maçta da rakibini 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Cisse hat-trick yaptı

Alanyaspor'un golcü ismi Papiss Cisse, Antalyaspor karşısında 49 dakikada hat-trick yaptı.

Final tarihi belli değil

5 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlana Ziraat Türkiye Kupası final maçı, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Final müsabakasının ne zaman ve nerede oynanacağı henüz bilinmiyor.