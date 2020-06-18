ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Alanyaspor-Antalyaspor: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Alanyaspor 1-0 kazandığı maçın rövanşında Antalyaspor'u kendi evinde 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdeniz derbisinde Alanyaspor kendi sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Akdeniz derbisinde Alanyaspor kendi sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Fotoğraf: Tolga YILDIRIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları tamamlandı.

İlk maçta Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Alanyaspor ikinci maçta da rakibini 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Cisse hat-trick yaptı

  • Alanyaspor'un golcü ismi Papiss Cisse, Antalyaspor karşısında 49 dakikada hat-trick yaptı.

Final tarihi belli değil

5 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlana Ziraat Türkiye Kupası final maçı, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Final müsabakasının ne zaman ve nerede oynanacağı henüz bilinmiyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin adı belli oldu: Trabzonspor-Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası finalinin adı belli oldu: Trabzonspor-Alanyaspor

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fernando Muslera taburcu edildi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.