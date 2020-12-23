Alanyaspor, Tzavellas ile 2 yıl sözleşme uzattı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek başarılı stoperi ve 2'nci kaptanı Yunan oyuncu Georgios Tzavellas ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla imza töreni gerçekleştirilirken, Tzavellas'ın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldı.

"Daha yapacağımız çok iş var"

Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Tzavellas kulübümüze geldiği günden bu yana çok ciddi anlamda katkılar sağladı. Kişiliğiyle, takımı ve arkadaşlarını sahiplenme noktasında kendisine yakışan şekilde elinden geleni yaptı. Tüm bu özverili çalışmalarından dolayı kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmesi de hayırlı olsun. Daha yapacağımız çok iş var. Tzavellas artık kulübümüzün bir evladıdır. Gerçek bir Alanyalı oldu. O şekilde hareket ediyor. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

"Alanyaspor'da mutluyum"

Alanyaspor'da mutlu olduğunu dile getiren Tzavellas da "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Sözleşme yenileme konusunda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kulüpte gerçekten çok mutluyum. Geldiğim ilk günden beri herkesin desteğini hissettim. Artık çok farklı bir noktadayız. Geldiğim günden beri çok şey değişti. Alanyaspor artık ligde üst sıralara oynayan bir takım. Bunda herkesin bir emeği var. Başkanımızın da dediği gibi bundan sonra da yakalayacağımız başarılar var. Her şeyden önce bizler birer insanız. Alanya'da ailemle birlikte yaşıyorum. Sevgi ve saygı görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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