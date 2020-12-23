Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük’te

Süper Lig’in ikinci yarısı için kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız veren Karagümrük, üçüncü bombayı da patlattı. İtalyan yıldız Fabio Borini ve milli futbolcu Emre Çolak’ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, bir ismi daha kadrosuna dahil etmek üzere.

Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan’ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamadı.

Sözleşme süresi 2022'ye kadar olacak

Boşta olan yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyen Karagümrük, Andrea Bertolacci’yi dün akşam İstanbul’a getirdi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun kendisini 2022’ye kadar Karagümrük’e bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini’yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci’yle birlikte bu sayıyı 3’e çıkarmış oldu. 20 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.

Karagümrük'e bir Milanlı daha: Görüşmeler başladı 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başaran ve son olarak Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün, devre arasında ses getirecek bir transfere daha imza atmayı planladığı ortaya çıktı.İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre; İstanbul ekibi orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile görüşmelere başladı. Karagümrük'ün bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme önerdiği bildirildi.21 milyon euroya imza atmıştıBertolacci kariyerinde; Lecce, Roma, Genoa, Milan ve son olarak Sampdoria formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 2015 yılında 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan Milan'a transfer olmuştu.Ligin flaş takımı Karagümrük'ten ses getiren transfer: Golcü oyuncu imzayı attı



