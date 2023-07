Alanyaspor'a 3 Brezilyalı

''Her şeyimi vereceğim''

''Her şeyimi vereceğim''

Richard Candido ise yeni sezonda başarılı olacaklarına inandığını vurgulayarak, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendime öz güvenim var. Böyle bir grupla çalışmak çok mutluluk verici. Takıma her anlamda katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Böyle bir grupla başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu forma ile elimden gelen her şeyi yapacağım. Sahada takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için her şeyimi vereceğimi bilmelerini istiyorum."