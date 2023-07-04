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Spor

Fenerbahçe'de hedef 40 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gidecek futbolculardan elde edilecek kazancı planlıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Arda Güler başta olmak üzere Osayi Samuel, Joao Pedro, Rossi ve Crespo gibi isimlerden en az 40 milyon euro gelir bekliyor.

09:27 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe gelen transfer tekliflerini değerlendirecek.

Fenerbahçe gelen transfer tekliflerini değerlendirecek.

Yeni sezon öncesi Bruma'yı Braga'ya 6.5 milyon euro, Berisha'yı da Augsburg'a 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle satarak 11 milyon euroyu kasasına koyan Fenerbahçe transferi gündemde olan futbolculardan 40 milyon euro daha bonservis bekliyor.


San-lacivertlilerin en yüksek bonservis getirişi beklediği isimlerin başında genç yıldız Arda Güler geliyor. Barcelona ve Real Madrid gibi dünya devlerinin peşinde olduğu genç yıldızdan en az 20 milyon euro bonservis bekleniyor.




Teklifler bekleniyor

Fenerbahçe, Osayi Samuel, Joao Pedro, Rossi ve Crespo gibi isimlere gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor. Sarı-lacivertliler, Osayi Samuel ve Joao Pedro'dan en az 5'er milyon euro bonservis bekliyor. Fenerbahçe, Uruguaylı kanat oyuncusu Rossi için 4 milyon euro civarında teklifler alırken, Portekizli orta saha oyuncusu Crespo'dan da en az 6 milyon euro bekleniyor.








#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Rossi
#Osayi Samuel
#Joao Pedro
#Crespo
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