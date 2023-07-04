Fenerbahçe'de hedef 40 milyon euro

Yeni sezon öncesi Bruma'yı Braga'ya 6.5 milyon euro, Berisha'yı da Augsburg'a 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle satarak 11 milyon euroyu kasasına koyan Fenerbahçe transferi gündemde olan futbolculardan 40 milyon euro daha bonservis bekliyor.





San-lacivertlilerin en yüksek bonservis getirişi beklediği isimlerin başında genç yıldız Arda Güler geliyor. Barcelona ve Real Madrid gibi dünya devlerinin peşinde olduğu genç yıldızdan en az 20 milyon euro bonservis bekleniyor.













Teklifler bekleniyor





Fenerbahçe, Osayi Samuel, Joao Pedro, Rossi ve Crespo gibi isimlere gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor. Sarı-lacivertliler, Osayi Samuel ve Joao Pedro'dan en az 5'er milyon euro bonservis bekliyor. Fenerbahçe, Uruguaylı kanat oyuncusu Rossi için 4 milyon euro civarında teklifler alırken, Portekizli orta saha oyuncusu Crespo'dan da en az 6 milyon euro bekleniyor.



























