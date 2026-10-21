Inter - Shakhtar Donetsk CANLI TABİİ SPOR 2 İZLE || Inter - Shakhtar maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?
21:04, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Inter - Shakhtar Donetsk canlı...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Inter evinde Arda Turanlı Shakhtar Donetsk’i konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor 2 ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak. Inter - Shaktar Donetsk canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranı haberimizde.
Arda Turan’ın yönettiği Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi 3. haftasında deplasmanda Inter ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor 2’den yayınlanacak. İşte Inter - Shakhtar Donetsk maçı canlı izleme ekranı…
INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Inter - Shakhtar Donetsk maçı tabii spor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
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