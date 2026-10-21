Victor Osimhen'den çok konuşulacak sözler: "Bana kimse öğretemez!"

Bu durumun kazanma arzusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulan Nijeryalı golcü, şu ifadeleri kullandı;





"Yok yok. Çoğu zaman öyle gözüküyor, oyuncularla ilgili öyle yorumlar yapılıyor ama biz her zaman sadece en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takım için de benim için de olsun, bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Dışarıdan gergin gibi gözüküyor olabiliriz ama o gerginlik değil, sadece o an gösterdiğimiz bir reaksiyon."







