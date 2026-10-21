Victor Osimhen'den çok konuşulacak sözler: "Bana kimse öğretemez!"
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Lille karşılaşmasının ardından performansına yönelik yorumlara dikkat çeken bir yanıt verdi. Yıldız golcünün kendisiyle ilgili kullandığı ifadeler maçın ardından gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, eski takımına karşı Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydederek galibiyeti perçinleyen isimlerden biri oldu.
Osimhen'e, Galatasaray'a geldiği günden bu yana mücadele gücüyle öne çıktığı ancak bu sezon zaman zaman sahada gergin göründüğü hatırlatıldı.
Bu durumun kazanma arzusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulan Nijeryalı golcü, şu ifadeleri kullandı;
"Yok yok. Çoğu zaman öyle gözüküyor, oyuncularla ilgili öyle yorumlar yapılıyor ama biz her zaman sadece en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takım için de benim için de olsun, bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Dışarıdan gergin gibi gözüküyor olabiliriz ama o gerginlik değil, sadece o an gösterdiğimiz bir reaksiyon."
Osimhen açıklamasının devamında kendisine yönelik yorumlara fazla takılmadığını belirtirken oldukça iddialı ifadeler kullandı:
"Topla nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez çünkü dünyanın en iyi santrforlarından biriyim. Buralara, bu tarz yorumlara takılmıyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman."
Takım başarısını ön planda tuttuğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Çoğu zaman başarıyoruz. Takım da ben de istediğimiz olduğu zamanlarda mutlu oluyoruz. Hiçbir birey kulübün üstünde değildir. Takım kolektif bir şekilde mücadele ediyor. Bunu en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Osimhen, Lille karşısında da ağları havalandırarak bu sezonki gol sayısını artırdı. 27 yaşındaki santrfor, Lille maçı öncesinde Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik katkı vermişti.
Nijeryalı yıldızın Lille karşısında kaydettiği golle birlikte 2026-27 sezonunda Galatasaray formasıyla resmi maçlardaki gol sayısı 7'ye yükseldi.
Osimhen, sezona özellikle ligde yaptığı güçlü başlangıçla sarı-kırmızılıların hücumdaki en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.