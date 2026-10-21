Galatasaray Lille'i deplasmanda devirdi! Şampiyonlar Ligi'nde siftah yaptı | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lille'in konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar rakibini 4-2 yenerek bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. Maçın özeti ve tüm detaylar haberimizde...