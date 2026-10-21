Galatasaray kazandı UEFA ülke puanımız arttı! İşte son durum
21:52, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 22:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Lille'i 4-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin puanı yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Fransız rakibini 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Galatasaray'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanları da güncellendi. İşte Türkiye'nin son durumu...
1- İngiltere | 119.519 puan
2- İtalya | 99.946 puan
3- İspanya | 97.046 puan
4- Almanya | 92.902 puan
5- Fransa | 83.498 puan
6- Portekiz | 73.166 puan
7- Hollanda | 67.929 puan
8- Belçika | 62.250 puan
9- Türkiye | 51.875 puan
10- Çekya | 48.525 puan
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