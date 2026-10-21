Galatasaraylı futbolcuya büyük tepki: “Bir daha bu formayı giymemeli”
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaştığı mücadelede gözler Gabriel Sara'ya çevrildi. Son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Brezilyalı futbolcu, özellikle ilk yarıdaki görüntüsüyle sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Sara için çok sert yorumlar yapıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille deplasmanına çıkarken teknik direktör Okan Buruk, orta sahada Gabriel Sara'ya ilk 11'de görev verdi.
Son haftalardaki performansı tartışılan Brezilyalı futbolcu için Lille karşılaşması kritik bir sınav olarak görülüyordu. Ancak Sara'nın özellikle mücadelenin ilk yarısındaki oyunu sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.
Son haftalardaki performansı tartışılan Brezilyalı futbolcu için Lille karşılaşması kritik bir sınav olarak görülüyordu. Ancak Sara'nın özellikle mücadelenin ilk yarısındaki oyunu sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.
Sara'ya yönelik eleştiriler yalnızca Lille karşılaşmasıyla sınırlı değil. Brezilyalı futbolcu, Gençlerbirliği karşılaşmasındaki performansının ardından da taraftarların tepkisini çekmişti. Maça ilk 11'de başlayan Sara, 61. dakikada oyundan alınmış ve 9 ikili mücadelenin 5'ini kaybetmişti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki performansıyla kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Gabriel Sara'nın bu sürecin ardından yaşadığı performans düşüşü de dikkat çekiyor.
Bu sezon Süper Lig'e üretken başlayan ve ilk haftalarda skor katkısı veren Sara'nın ilerleyen haftalarda etkisinin azalması eleştirilerin artmasına neden oldu.
Lille karşılaşması öncesinde yeniden çıkış yapması beklenen Brezilyalı yıldızın ilk yarıdaki görüntüsü ise taraftarların sabrını taşırdı. Sarı-kırmızılı camiada artık Sara'nın ilk 11'deki yerinin de ciddi şekilde sorgulanmaya başladığı görülüyor.