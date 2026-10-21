Hakem önce verdi sonra iptal etti: Osimhen'in pozisyonu penaltı mı?
20:22, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 20:25, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Osimhen bu pozisyonda yerde kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Maçın 26. dakikasında hakem, temsilcimiz lehine verdiği penaltıyı VAR incelemesi sonrası iptal etti. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den konuya dair dikkat çeken bir yorum geldi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 26. dakikasında Victor Osimhen, ceza sahasına girdiği sırada Lille kalecisi Berke Özer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak VAR incelemesi sonrası bu kararından vazgeçti.
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise VAR incelemesi sonrası çıkan iptal kararının doğru olduğunu kaydetti. Bitnel, "Penaltı yanlış karar. Berke topu aldı sonrası kaçınılmaz temas" ifadelerini kullandı.
İŞTE O POZİSYON
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