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Fransızlar Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı: "O bir sihirbaz!"

Fransızlar Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı: "O bir sihirbaz!"

22:49, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 23:12, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fransızlar Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı: "O bir sihirbaz!"

Galatasaray'ın Lille deplasmanında sahneye çıkan yıldızı, attığı golün yanı sıra performansıyla da Fransa'da gündem oldu. Fransız futbolseverlerin sarı-kırmızılı oyuncu için kullandığı tek kelimelik ifade sosyal medyada dikkat çekti.

Galatasaray'ın Lille deplasmanında sahneye çıkan yıldızı, Fransa'da gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Fransız futbolseverlerin performansı sonrası kullandığı tek kelimelik ifade dikkat çekti.

Galatasaray'ın Lille deplasmanında sahneye çıkan yıldızı, Fransa'da gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Fransız futbolseverlerin performansı sonrası kullandığı tek kelimelik ifade dikkat çekti.

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında bir kez daha sahneye çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Rus futbolcu, 44. dakikada attığı golle takımına önemli katkı sağladı. 

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında bir kez daha sahneye çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Rus futbolcu, 44. dakikada attığı golle takımına önemli katkı sağladı.&nbsp;

85 dakika sahada kalan Batrakov, karşılaşmayı 1 golle tamamladı. Genç orta saha 31 pasının 24'ünde isabet sağlarken yüzde 77 pas isabeti yakaladı. Batrakov ayrıca 1 kilit pas verdi, 0,07 asist beklentisi (xA) üretti ve rakip ceza sahasında 3 kez topla buluştu. İki çalım girişiminde ise başarı sağlayamadı.

85 dakika sahada kalan Batrakov, karşılaşmayı 1 golle tamamladı. Genç orta saha 31 pasının 24'ünde isabet sağlarken yüzde 77 pas isabeti yakaladı. Batrakov ayrıca 1 kilit pas verdi, 0,07 asist beklentisi (xA) üretti ve rakip ceza sahasında 3 kez topla buluştu. İki çalım girişiminde ise başarı sağlayamadı.

Batrakov'un Galatasaray formasıyla attığı iki golün de Şampiyonlar Ligi'nde gelmesi dikkat çeken bir başka detay oldu. Genç oyuncu, Avrupa'nın en büyük sahnesinde verdiği katkıyla adından söz ettirmeye devam etti.

Batrakov'un Galatasaray formasıyla attığı iki golün de Şampiyonlar Ligi'nde gelmesi dikkat çeken bir başka detay oldu. Genç oyuncu, Avrupa'nın en büyük sahnesinde verdiği katkıyla adından söz ettirmeye devam etti.

Lille karşılaşmasındaki performansı Fransa'da da dikkat çekti. Fransız futbolseverler sosyal medyada Batrakov için "Magician" (Sihirbaz) ifadesini kullanırken genç futbolcunun oyununa övgüler yağdırdı.

Lille karşılaşmasındaki performansı Fransa'da da dikkat çekti. Fransız futbolseverler sosyal medyada Batrakov için "Magician" (Sihirbaz) ifadesini kullanırken genç futbolcunun oyununa övgüler yağdırdı.

Sezon başından bu yana futbolunun yanı sıra saha içindeki mücadelesi ve tavırlarıyla da taraftarın beğenisini kazanan Batrakov, kısa sürede Galatasaray'da en sevilen futbolculardan biri haline geldi.

Sezon başından bu yana futbolunun yanı sıra saha içindeki mücadelesi ve tavırlarıyla da taraftarın beğenisini kazanan Batrakov, kısa sürede Galatasaray'da en sevilen futbolculardan biri haline geldi.

Lille deplasmanında attığı gol ise genç yıldızın yükselişine yeni bir bölüm daha ekledi.

Lille deplasmanında attığı gol ise genç yıldızın yükselişine yeni bir bölüm daha ekledi.

Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro'ya geldi


Galatasaray, Aleksey Batrakov'u 2026 yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Rus futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmada ayrıca Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'inin Lokomotiv Moskova'ya ödenmesi maddesi yer aldı.

Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro'ya geldiGalatasaray, Aleksey Batrakov'u 2026 yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Rus futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmada ayrıca Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'inin Lokomotiv Moskova'ya ödenmesi maddesi yer aldı.

Galatasaray'da neler yaptı?


Süper Lig'de 2 asist yapan 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona ve Lille karşısında ağları havalandırarak 2 gole ulaştı. Özellikle Avrupa maçlarındaki performansı ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Rus yıldız, kısa sürede Galatasaray taraftarının en sevdiği oyunculardan biri oldu.

Galatasaray'da neler yaptı? Süper Lig'de 2 asist yapan 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona ve Lille karşısında ağları havalandırarak 2 gole ulaştı. Özellikle Avrupa maçlarındaki performansı ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Rus yıldız, kısa sürede Galatasaray taraftarının en sevdiği oyunculardan biri oldu.
Başlıklar :GalatasarayBatrakovLille
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