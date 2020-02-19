Ali Koç: 15 puan hakem hatalarından gitti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Başvuru yapılmadan kural hatası yoktur dediler"

Alanyaspor maçıyla alakalı başvurdukları kural hatası itirazı hakkında konuşan Ali Koç,"Hepinizin bildiği pozisyonlar bunlar ama bütünüyle baktığınızda başka bir resim çıkıyor ortaya. 4. hafta Alanyaspor maçıyla başladı, sizinle paylaştığımız pozisyonlar bize göre yoruma açık olmayan pozisyonlar. 2 kusurlu gol yedik, kural hatası için başvurduk. Bizi üzen bunun ele alınma şekliydi. Başvuru yapılmadan kural hatası yoktur açıklaması yapıldı. Az kalsın WhatsApp üstünden karar alınacaktı. IFAB kararı okunmadı. Antalyaspor maçında pek çok maçta verilen, bize gelince verilmeyen Jailson'la aynı şekilde olan bir el var" dedi.

"14-15 puan hatalardan gitti"

Hakem hatalarından dolayı çok fazla puan kaybettiklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaşadığı net hataların sistematik bir durum olduğu apaçık ortadadır. Lehimize ne oldu diye baktık, Ankaragücü maçında Zanka'nın pozisyonunda aut yerine korner dersek anca 2 puan haksız diyebiliriz. Biz 14-15 puandan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Derbinin kilit ismi Ozan Tufan Emre Ve Gustavo'nun yokluğunda, Ozan Tufan'a büyük iş düşecek. Teknik heyet derbide hücumun merkezini başarılı futbolcuya emanet edecek. Ozan Tufan orta sahada hem rakip atakları kesecek hem de hücuma destek verecek. Orta sahada pas merkezi olacak olan milli futbolcu sarı-lacivertli takımın hücumlarını yönlendirecek, orta saha ile hücum hattındaki bağlantıyı sağlayacak.Fenerbahçe atağa ilk çıkarken ilk topları değerlendirecek isim olacak olan Ozan takımı hücuma taşıyacak. Teknik heyetin oyun planını üzerine kurduğu başarılı orta saha oyuncusu Fenerbahçe’nin ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişi sırasında önemli görev üstlenecek.Galeri: Ozan Tufan'a Everton talip

"Kazandığımız hakemler maçlara verilmiyor"

Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda düdük çalan hakemlerin, bir sonraki hafta başka maçlara verilmediğini söyleyen Koç, "11 maç kazanmışız, ne hikmetse bu maçın 9'unda hakemler bir sonraki maçta görev alamamış. Bu dünyayı bilenler bilir. Hakemler ne ister? Her hafta maç yönetmek. Peki hakeme en kuvvetli mesaj nasıl verilir? Her hafta açıklanan hakem ataması, bu ödül ve ceza sistemidir. Hakemlerimizin, söz konusu Fenerbahçe olunca takındıkları ürkütücü boyutta olan bu cürretkar tavırlarını nasıl yorumlamamız gerekiyor? VAR protokolünü tamamen hiçe sayıyorlar. Peki hakemler bu cesareti nereden buluyorlar? Kime güveniyorlar" dedi.

"Sadık sayesinde Falette'in lisansı çıktı"

Sadık Çiftpınar'ın maaşından feragat etmesiyle Falette'in lisansını çıkarttıklarını ifade eden Ali Koç, "Harcama limitleri konusunda çok uğraştık. Bankalar Birliği anlaşmasını 'imzalayamadık'. Kendi imkan ve çabalarımızla başka bir yoldan gitmeye çalıştık. Fakat standardı olmayan kararlarla, transferleri yapmamızın onu kesildi, engellendi. Transferin son iki gününe kadar eksi harcama limitinde tutulduk. Bırakın Falette'in lisansını çıkarmayı, bir sol bek hamlemiz olacaktı. Sadık Çiftpınar kardeşime teşekkür ediyorum, maaşından feragat etti ve Falette'in lisansını çıkardık" dedi.



