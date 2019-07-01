Allahyar Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, İran'da İstiklal'de forma giyen 18 yaşındaki santrfor Allahyar'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüde genç oyuncunun Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda fotoğraf çekiminde olduğu görüldü.

Bu görüntünün ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra da sarı-lacivertli kulüp Allahyar ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen yaz İstiklal'e transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, İran ekibiyle çıktığı 18 maçta 2 gol atarken 2 de asist yapmıştı. İranlı futbolcuyu gelecek vadeden en yetenekli oyuncular arasında gösteriliyor.

A L L A H Y A R. 😉



🔗https://t.co/KKaJW5dQ2y pic.twitter.com/DeOzO3Jg0w — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 1 Temmuz 2019



