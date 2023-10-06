Altay'da futbolcular kazan kaldırdı

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Sakaryaspor evinde lider Eyüpspor’u konuk etti. Maçı ev sahibi Sakaryaspor 2-0’lık skorla kazandı. Kabongo Kasongo dakika 46’ ve 56’da 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi. Maçın 84. dakikasında Eyüpspor’da Caner Erkin kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sakaryaspor bu sonuçla birlikte ligde 2. galibiyetini alarak 8 puanla 12. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Eyüpspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.