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Spor

Altay'da futbolcular kazan kaldırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da futbolcular, ödeme alamadığı için antrenmana çıkmadı.

11:24 . 6/10/2023 Cuma
DHA
Futbolcular idmanı boykot etti.

Futbolcular idmanı boykot etti.

Ümraniyespor'la 1. Lig'in 8. haftasında evinde karşı karşıya gelecek Altay'da şok bir gelişme yaşandı.


Son 2 sezondur mali sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve önemli futbolcularıyla yollarını ayırmak durumunda kalan siyah-beyazlılarda, aylardır paralarını tahsil edemeyen mevcut oyuncular antrenman boykotu yaptı.


Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürmek için Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanan futbolcular hak edişlerini alamayınca yapılması planlanan idmana katılmadı.


Yönetim ise oyuncaların boykotu üzerine kaynak arayışlarına başladı. Başkan Ayhan Dündar ve yönetim kurulu üyelerinin takımla görüşmelerde bulunduğu ve ödeme sözü verdiği kaydedildi.





#1. Lig
#Altay
#Ayhan Dündar
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