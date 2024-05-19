Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin 1'inci taksitinde son ödeme tarihi yaklaşıyor. Bu yıl ev alan ise vergisini 2025'te ödeyecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisi rehberi ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi de 2025'te başlayacak. İşte detaylar...

Emlak vergisi 1'inci taksitte son ödeme tarih ne zaman?

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin 1'inci taksitinde son ödeme tarihi 31 Mayıs. Ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahipleri için emlak vergisinde 2024 yılı ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisi rehberi ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi de 2025'te başlayacak.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. 2024 yılı emlak vergisi ilk dönem taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. İkinci taksitler ise kasım ayında ödenecek. İsteyen vatandaşlar her iki taksiti de tek seferde ödeyebilirken, taksitlerini zamanında ödemeyenler ise ceza faizleri ile karşı karşıya kalabilecek.

Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?

Değer dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Bu yıl yeni değerlere göre ödemeler gerçekleştiriliyor. Ara yıllarda da rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Bunun üzerine gayrimenkulün çeşidine göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutlarda büyükşehir sınırlarında binde 2, diğer yerlerde binde 1 ekleme yapılıyor.

Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?

Emlak vergisi ödemeleri hem peşin hem de taksitle yapılabiliyor. Mal sahipleri, TC kimlik numarası ister sicil numarası ile online ödemeler yapılabiliyor. Öte yandan e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanıyor.

Ödemeler, veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile yapılıyor.







