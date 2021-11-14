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Altay'dan Adana Demirspor'a karşı çarpıcı istatistik

Süper Lig'de 21 Kasım Pazar günü Adana Demirspor'la karşılaşacak Altay, rakibine profesyonel liglerde 33 yıldır mağlup olmuyor.

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Haber Merkezi DHA
Altaydan Adana Demirspora karşı çarpıcı istatistik
Altay takımı, Süper Lig'de 12 maçta 16 puan topladı.

O dönemki adı 1. Lig olan Süper Lig'de 21 Şubat 1988'de deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Altay, daha sonra liglerde 16 kez karşı karşıya geldiği rakibini 11 kez mağlup etti. İki takım arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu periyotta Adana Demirspor sadece 26 Eylül 2007'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0'lık skorla dize getirebildi.

18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, 12 maçta 16 puan toplayarak 11. sırada yer alırken, 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor ise aynı puanla 10. basamakta kendine yer buldu.

Adana Demir'le geçen sezon 1. Lig'de oynadığı iki maçı da kazanan Altay, rakibi önünde son yıllardaki üstünlüğünü koruyarak rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Altay bu sezon 17 gol atıp, 18 gol yerken, Adana Demirspor ise 17 gol kaydedip, kalesinde 17 gol gördü.

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