Altay'dan Akhiarspor maçı açıklaması: Oynamak istiyoruz

Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlanırken, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı oynamak istediklerini açıkladı.

"Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun salgın kapsamında yayınladığı talimatın açık olduğunu belirten Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, "Talimatlar gereği bir takımın profesyonel kadrosunda 14 futbolcu kalana kadar maçlar oynanmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım. Zaten testler takımda pozitif vaka olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Bizim bir çekincemiz yok. Talimatlar gereği sahaya çıkıp maçı oynarız. Ancak herkesin salgın nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Görüldüğü gibi test bir kez negatif çıkınca yapılan diğer testler pozitif çıkabiliyor. Takımlara sürekli test uygulanmasının sebebi bu" dedi.

Akhisarspor'da koronavirüs şoku: Yılmaz Vural dahil 12 kişinin testi pozitif! TFF 1. Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı.Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı. Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.Maç ertelenebilirTest sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu'yla temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.Akhisarspor'dan açıklama: "Pozitif çıkan vakaların tedavisine başlanmıştır." https://t.co/3hX6OnxOg1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 20, 2020