Altay'dan Akhiarspor maçı açıklaması: Oynamak istiyoruz

Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlanırken, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı oynamak istediklerini açıkladı.
"Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım"
Türkiye Futbol Federasyonu'nun salgın kapsamında yayınladığı talimatın açık olduğunu belirten Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, "Talimatlar gereği bir takımın profesyonel kadrosunda 14 futbolcu kalana kadar maçlar oynanmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım. Zaten testler takımda pozitif vaka olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Bizim bir çekincemiz yok. Talimatlar gereği sahaya çıkıp maçı oynarız. Ancak herkesin salgın nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Görüldüğü gibi test bir kez negatif çıkınca yapılan diğer testler pozitif çıkabiliyor. Takımlara sürekli test uygulanmasının sebebi bu" dedi.
Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre Teknik ekibimizden 2 kişi Futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır.Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınnış olup tedavilerine başlanmıştır.. pic.twitter.com/3qxQfp1MOj
Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre Teknik ekibimizden 2 kişi Futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır.Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınnış olup tedavilerine başlanmıştır.. pic.twitter.com/3qxQfp1MOj— Akhisarspor (@Akhisarspor) June 20, 2020
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