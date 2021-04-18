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Spor Altaysız Fenerbahçe taraftarını endişelendiriyor
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Altay'sız Fenerbahçe taraftarını endişelendiriyor

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır’ın forma giymediği 4 maçta 3 mağlubiyet alırken, 1 kez kazanabildi.

Haber Merkezi İHA
Altaysız Fenerbahçe taraftarını endişelendiriyor
Milli kaleci sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’den başarılı kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Daha önce sadece kart cezaları sebebiyle forma giyemeyen genç kaleci, ilk kez sakatlığı dolayısıyla sarı-lacivertli ekibi maçlarda yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın el bileği kırıldı
SPOR
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın el bileği kırıldı

Altay’sız 4 maçta 3 mağlubiyet

Fenerbahçe, Altay Bayındır’ın forma giymediği 4 müsabakadan 3 mağlubiyet alırken, sadece 1 kez kazanabildi.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun 26. haftasında oynanan Konyaspor maçında 1-0 mağlup olmuş, bu maçta Bayındır 4 sarı kartı olması sebebiyle forma giyememişti.

Bu sezon Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde 23 yaşındaki eldiven, Türkiye Kupası’nda gördüğü kırmızı kart sebebiyle sahada yer alamamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Başakşehir’e 2-1 kaybeden Fenerbahçe’de Altay Bayındır bu maçta herhangi bir sakatlığı veya cezası olmamasına rağmen o dönemin teknik direktörü Erol Bulut tarafından sahaya sürülmemişti.

Sarı-lacivertliler, Altay’sız sadece geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 3-1 kazanmıştı.


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