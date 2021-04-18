Altay'sız Fenerbahçe taraftarını endişelendiriyor

Fenerbahçe’den başarılı kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Daha önce sadece kart cezaları sebebiyle forma giyemeyen genç kaleci, ilk kez sakatlığı dolayısıyla sarı-lacivertli ekibi maçlarda yalnız bırakacak.

SPOR Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın el bileği kırıldı

Altay’sız 4 maçta 3 mağlubiyet

Fenerbahçe, Altay Bayındır’ın forma giymediği 4 müsabakadan 3 mağlubiyet alırken, sadece 1 kez kazanabildi.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun 26. haftasında oynanan Konyaspor maçında 1-0 mağlup olmuş, bu maçta Bayındır 4 sarı kartı olması sebebiyle forma giyememişti.

Bu sezon Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde 23 yaşındaki eldiven, Türkiye Kupası’nda gördüğü kırmızı kart sebebiyle sahada yer alamamıştı.

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Başakşehir’e 2-1 kaybeden Fenerbahçe’de Altay Bayındır bu maçta herhangi bir sakatlığı veya cezası olmamasına rağmen o dönemin teknik direktörü Erol Bulut tarafından sahaya sürülmemişti.

Sarı-lacivertliler, Altay’sız sadece geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 3-1 kazanmıştı.



