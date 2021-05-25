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Altınordu-Altay finalinin hakemi belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın takımın belli olacağı Altınordu-Altay finalinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Haber Merkezi AA
Altınordu-Altay finalinin hakemi belli oldu
Cüneyt Çakır

TFF 1. Lig play-off finalinde yarın Altınordu ile Altay arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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