2. ligde muhteşem final: Kocaelispor'un rakibi Sakaryaspor oldu

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"Cenab'ı- Allah" diyen CHP'li Özkoç'a partililer tepkili

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “Cenab'ı-Allah” dediği için partililerin tepkisiyle karşılaştı. O tepkilerden en çok konuşulanı, şair Ataol Behramoğlu’nun eşi Hülya Behramoğlu’nun “Kimiz biz ya hu? Cenab-ı Allah’ın kulları mı, yoksa, laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?” ifadeleriyle Özkoç’a cevap vermesi oldu.