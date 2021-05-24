Spor 2 ligde muhteşem final Kocaelisporun rakibi Sakaryaspor oldu
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2. ligde muhteşem final: Kocaelispor'un rakibi Sakaryaspor oldu

0-0'ın rövanşında Kırşehir'i 5-1 yenen Sakaryaspor, 2. lig play-off final karşılaşmasında oynamaya hak kazandı. Sakaryaspor, finalde Kocaelispor'un rakibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2. ligde muhteşem final: Kocaelisporun rakibi Sakaryaspor oldu
Sakaryaspor

0-0'ın rövanşında Kırşehir'i 5-1 yenen Sakaryaspor, 2. lig play-off final karşılaşmasında oynamaya hak kazandı. Sakaryaspor, finalde Kocaelispor'un rakibi oldu.

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