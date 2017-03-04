Altınordu Çağlar'dan ilk bonusunu hak etti

Milli futbolcu Çağlar'ın, Bundesliga'da 19, DFB Kupası'nda 1 olmak üzere 20 maçta görev almasıyla birlikte Altınordu, sezon sonunda Freiburg'dan 150 bin euro alma hakkını elde etti.

Ligde 9'uncu sırada yer alan Freiburg kümede kalırsa Altınordu, 500 bin euro daha kasasına koyacak.

İsmi son dönemde Manchester City, Manchester United, Leicester City, Roma, Zenit gibi kulüplerle anılan Çağlar, geçtiğimiz günlerde Freiburg'da mutlu olduğunu ve kulübünden ayrılmak istemediğini dile getirmişti. Freiburg yönetimi de 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Çağlar'ı sezon sonunda satmayacaklarını açıklamıştı.

Altınordu, milli futbolcunun başka bir kulübe transferinden yüzde 25 pay alacak.

Napoli, Kalidou Koulibaly'nin 90. dakikada attığı golle Juventus deplasmanından 3 puanla döndü! pic.twitter.com/xKbdTa8WLk — Tivibu Spor (@tivibuspor) 22 Nisan 2018





Çağlar Söyüncü Freiburg'dan ayrılmayı düşünmüyor Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, takımında kalacağını açıkladı.Çağlar Söyüncü, Kicker dergisinde yer alan haberde, Freiburg'dan ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Doğru yerde olduğumu hissediyorum ve yaz aylarında transfer olmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı.Genç futbolcu, teknik direktör Christian Streich ve tüm teknik kadro tarafından kendisine verilen destekten dolayı minnettar olduğunu kaydetti.Kulübün yönetim kurulu üyesi Joachen Saier de 20 yaşındaki futbolcuyu başka kulübe vermek istemediklerini vurgulayarak, "Çağlar Söyüncü'nün üzerinde fiyat etiketi yok" yorumunu yaptı. "Ham elmastan parlatılmış elmas"Öte yandan milli futbolcunun yeteneğinin övüldüğü haberde, Çağlar'ın iki ayağını kullanabildiği, hava toplarında kuvvetli, hızlı ve güçlü olduğu ifade edildi. Savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün bu sezon ikili mücadelelerin yüzde 66,3'ünü kazanarak ligde 8. sırada yer aldığı, daha önceki haftalarda bu kategoride birinci sırada bulunduğuna da dikkat çekildi.Bazı eksiklerini gidermesi ve potansiyelini kullanması durumunda Çağlar Söyüncü'nün "ham elmastan parlatılmış elmas" haline geleceğinin vurgulandığı haberde, Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City'nin milli futbolcu ile ilgilendiği öne sürüldü.Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile Rusya ve Çin'den bazı kulüplerin de Çağlar Söyüncü ile ilgilendiği söylentilerinin bulunduğuna işaret edildi. Çağlar SÖYÜNCÜ (@syncaglar)'in paylaştığı bir gönderi (19 Şub 2017, 00:40 PST)