Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Amed-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı
FUTBOL FUTBOL

Amed-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı

Amed SF ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi maçında saha karıştı. Ev sahibi takımın oyuncuları, yenilen golün ardından sarı-lacivertli futbolculara saldırıda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Amed-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı
Amedli futbolcular Fenerbahçeli oyunculara saldırdı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 90+8'inci dakikada Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibin karşılaşmada öne geçmesinin ardından sahada olaylar çıktı. 102'nci dakikada Fenerbahçeli Beyza Nur'un taç atışı sırasında Amed Sportifli birkaç futbolcu, rakiplerine saldırıda bulundu. Bu sırada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Uzun süre arbede yaşanırken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetten yaralananlar oldu.

Olaylar sonrasında Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen'in kendilerine isabet eden taş ve krampon darbeleriyle yaralandıkları görüldü.

Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale ederken, Fenerbahçe takımı polis eşliğinde sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Termometreler33 dereceyi gördü

Termometreler
33 dereceyi gördü

Son zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Emniyet atama yönetmeliği değişiyor

​Pusu kurup yanlış adamı öldürdüler.

​Registon Meydanı ve Tilla Kâri Medresesi Kur'an ve ezan sesiyle yankılanacak.

Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Daha önce hiç araştırılmamıştı: Hepsi Türklere ait.

​Büyükçekmece'de villaya kumar baskını.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.