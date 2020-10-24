SÜPER LİG

Ankaragücü'nde vaka sayısı artıyor

Başkent ekibinde koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelinin testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Testi pozitif çıkan futbolcuların isimleri açıklanmadı.

Testi pozitif çıkan futbolcuların isimleri açıklanmadı.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin testlere devam edildiği belirtilerek, "Koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

  • MKE Ankaragücü'nde hafta içinde dört futbolcu, bir teknik heyet personeli ve iki sağlık çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Süper Lig'de çılgın maç: 8 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı
Süper Lig'de çılgın maç: 8 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de 5. hafta maçları Rizespor-Ankaragücü karşılaşmasıyla başladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadele ev sahibi ekibin 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.Remy hat-trick yaptıKaradeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Fernando, Boldrin ve Loic Remy (3) kaydetti. Remy gollerinin ikisini penaltıdan attı.Başkent ekibinin golleri Paintsil (2) ve Borven'den geldi.Alper kırmızı kart gördüAnkaragücü'nde kaptan Alper Potuk, mücadelenin 45+3. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.5-3 biten maçın ardından Rizespor, puanını 5'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Lebron: Yüzüklerin Efendisi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.