Ankaragücü'nde vaka sayısı artıyor

Başkent ekibinde koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelinin testi pozitif çıktı.
Haber MerkeziAA
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin testlere devam edildiği belirtilerek, "Koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.
MKE Ankaragücü'nde hafta içinde dört futbolcu, bir teknik heyet personeli ve iki sağlık çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Yorum