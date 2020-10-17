Süper Lig'de çılgın maç: 8 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de 5. hafta maçları Rizespor-Ankaragücü karşılaşmasıyla başladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadele ev sahibi ekibin 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Remy hat-trick yaptı
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Fernando, Boldrin ve Loic Remy (3) kaydetti. Remy gollerinin ikisini penaltıdan attı.
Başkent ekibinin golleri Paintsil (2) ve Borven'den geldi.
Alper kırmızı kart gördü
Ankaragücü'nde kaptan Alper Potuk, mücadelenin 45+3. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- 5-3 biten maçın ardından Rizespor, puanını 5'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.
Yorum