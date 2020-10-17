SÜPER LİG

Süper Lig: Rizespor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'de çılgın maç: 8 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, iki farklı geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etmeyi başardı. Başkent ekibinde kaptan Alper Potuk, mücadelede kırmızı kart gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Attığı 3 golle maçın yıldızı Remy oldu.

Attığı 3 golle maçın yıldızı Remy oldu.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de 5. hafta maçları Rizespor-Ankaragücü karşılaşmasıyla başladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadele ev sahibi ekibin 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Remy hat-trick yaptı

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Fernando, Boldrin ve Loic Remy (3) kaydetti. Remy gollerinin ikisini penaltıdan attı.

Başkent ekibinin golleri Paintsil (2) ve Borven'den geldi.

Alper kırmızı kart gördü

Ankaragücü'nde kaptan Alper Potuk, mücadelenin 45+3. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  • 5-3 biten maçın ardından Rizespor, puanını 5'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.


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